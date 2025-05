Sklamanie pre fanúšikov Marvelu: Premiéra dvoch očakávaných filmov sa posúva

Jedná sa o filmy Avengers: Doomsday a Secret Wars.

Tvorcovia oznámili, že oba filmy budú mať meškanie. Zdroje z okolia tvrdia, že dôvodom je produkčná náročnosť oboch snímok. Každý z filmov bude mať omeškanie pol roka. Informuje o tom portál Deadline.

„Tieto dva filmy patria k najväčším, aké kedy vznikli. To, že ich odložia, tvorcom poskytne viac času na realizáciu ich obrovskej vízie. Disney/Marvel sa rozhodli pre decembrové termíny vzhľadom na úspech, ktorý zaznamenali v sviatočnom období s titulmi ako Spider.-Man: No Way Home. Avengers: Doomsday je už vo výrobe,“ povedal jeden zo zdrojov.

Oba filmy sa omeškajú o pol roka

Ako píše portál, niektoré zo zdrojov sa domnievajú, že dôvodom omeškania je stratégia. Marvelu sa overilo premiérovať filmy v decembri a myslia si, že premiéru presunuli preto, lebo to môže byť pre nich výhodnejšie.

Podľa aktuálnych plánov bude mať Doomsday premiéru 18. decembra 2026 a Secret Wars až 17. decembra 2027. Pôvodne mal mať prvý film premiéru 1. mája 2026 a druhý 7. mája 2027.

V novom filme Doomsday, ktorý bude mať premiéru ako prvý, sa predstaví niekdajší Iron Man - Robert Downey Jr. Vo filme sa môžeš tešiť aj na celú Fantastickú štvorku. Bohužiaľ, budú chýbať obľúbené postavy ako Spider-Man či Dr. Strange.