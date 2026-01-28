Hlavné témy
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 28. januára 2026 o 13:00
Richard Balog

Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon

Športová nostalgia, quiet luxury aj outdoor vibe. Pozri si FRESH tenisky od Asics, Air Jordan, Represent či Salomon
Zdroj: SHUSHU/TONG
Vybrali sme 10 modelov, ktoré definujú súčasný fashion aj streetwear smer.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 najkrajších tenisiek, ktoré dorazili do ponuky v posledných týždňoch.

V zozname sa miešajú modely od značiek New Balance, Nike, Asics, Salomon, Adidas či Represent. Priprav sa na nostalgiu, športové siluety zo začiatku tisícročia, minimalistické modely v estetike „quiet luxury“ aj outdoorovú DNA, ktorá je v trendoch.

Použi náš zľavový kód 13RF, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
New Balance 740 120 €

Úvod zoznamu patrí modelu New Balance 740, ktorý si v posledných mesiacoch získal veľkú priazeň medzi mladými ľuďmi, a návrhársky tím značky reaguje na dopyt ďalšími atraktívnymi vyhotoveniami.

Tenisky sú inšpirované bežeckými líniami zo začiatku tisícročia – majú priedušný zvršok zo sieťoviny, syntetické prekrytia a výrazný objem typický pre estetiku Y2K. Schéma „Castlerock“ má tmavozelený základ doplnený o sivé a čierne prvky, vďaka čomu ich nebudeš musieť čistiť po každom obutí.

Cena s našim zľavovým kódom 13RF je približne 105 eur.

New Balance 740
Zdroj: Footshop

New Balance 204L 140 €

Pri značke New Balance chvíľu zostaneme, a to vďaka modelu 204L, ktorý má elegantné línie a vrstvený zvršok z prémiového semišu, respektíve kože v zemitej hnedej farbe s podtitulom „Mushroom“.

Novinka s nízkym strihom a tenkou gumovou podrážkou má ľahkú konštrukciu so vstrekovanou penou EVA, ktorá zabezpečuje mäkký došľap. Logo značky je decentne zakomponované do dizajnu, vďaka čomu tenisky pôsobia minimalisticky a ľahko kombinovateľne s rôznymi outfitmi — ideálne pre každodenné nosenie s nádychom „quiet luxury“.

Model New Balance 204L je dostupný aj v svetlobéžovej schéme. Cena je v oboch prípadoch rovnaká – menej ako 122 eur s našim zľavovým kódom 13RF.

New Balance 204L
Zdroj: Footshop

Adidas Originals BW Army 150 €

Jednoduchý, minimalistický vzhľad dosiahneš aj v modeli Adidas Originals BW Army, ktorý bol pôvodne uvedený pre nemeckých vojakov počas základného výcviku, a v súčasnosti prinášajú do ulíc charakteristický vintage štýl.

Tenisky s nízkym strihom a profilom sú vyrobené z kvalitnej kože so zrnitou štruktúrou, ktorú dopĺňajú semišové prekrytia a odolná gumová podrážka s logom značky. Svetlú schému oživuje červený detail a pohodlie zabezpečuje mäkká stielka.

Adidas Originals BW Army
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kayano 12.1 189,95 €

Tenisky s logom Asics sú v posledných rokoch povinnou výbavou mnohých sneakerheadov, a to nielen vďaka dokonalému pohodliu, ktoré poskytujú, ale tiež unikátnemu športovému vzhľadu.

V ponuke online obchodu Footshop nás tentoraz zaujal model Gel-Kayano 12.1 v schéme „Graphite Grey“, ktorý kombinuje prvky z verzie z roku 2006 s moderným systémom spracovania. Charakteristická dynamická silueta a sofistikované línie vytvárajú dojem tenisiek, ktoré sú funkčné, originálne a zároveň štýlové.

Ak hľadáš pár, ktorý spája technické korene so súčasným módnym smerom, Asics Gel-Kayano 12.1 ťa rozhodne nesklame.

Asics Gel-Kayano 12.1
Zdroj: Footshop

Nike Air Max Plus 7 189,95 €

Model Nike Air Max Plus 7 stelesňuje FRESH mestský štýl v najčistejšej podobe.

Monochromatická schéma v sivo-striebornej farbe zaisťuje nadčasový vzhľad, ktorý si zamiluješ. Zvršok z priedušnej sieťoviny a textílie ponúka ľahkosť. Technológia Max Air v medzipodrážke poskytuje pohodlie pri každom kroku, vďaka čomu sú tenisky ideálnou voľbou pre každodenný život. Minimalistický vzhľad s malým logom dopĺňa rýchlošnúrovací systém.

Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš približne 25 eur.

Nike Air Max Plus 7
Zdroj: Footshop

HOKA® U Stinson One7 190 €

HOKA® U Stinson One7 je univerzálna obuv, ktorá spája outdoorovú DNA s moderným mestským štýlom.

Silnou stránkou modelu je pohodlie – pružná podrážka vyrobená z mäkkej EVA peny poskytuje výnimočnú tlmiacu vrstvu pri každom kroku, ideálnu nielen na dlhé prechádzky, ale aj na každodenné nosenie. Dizajn s priedušným mono-mesh zvrškom a vnútorným klietkovým systémom zabezpečuje stabilitu a zároveň ľahkosť. Vyhotovenie v prírodných zemitých odtieňoch je ľahké na kombinovanie so zvyškom outfitu.

K dispozícii je tiež čierna verzia. Cena s našim zľavovým kódom 13RF je 165 eur.

HOKA® U Stinson One7
Zdroj: Footshop

Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ 209,95 €

Ak hľadáš tenisky, ktoré majú dokonalý športový vibe s vintage atmosférou, siahni po novinke Air Jordan 4 Retro „Flight Club“.

Model vzdáva hold tradícii a nostalgií populárneho členského programu z 80. a 90. rokov. Hladký zvršok vo farbe „Sail“ a bielej koži je doplnený čiernymi a červenými akcentmi, ktoré dodávajú klasike DNA Michaela Jordana. Výrazné značky „Flight Club“ v kombinácii s logom Nike Air na päte podčiarkujú OG vzhľad. Vďaka všetkým ikonickým prvkom sú tenisky Air Jordan 4 Retro „Flight Club“ najlepším prejavom fanúšikovskej oddanosti.

Air Jordan 4 Retro „Flight Club“
Zdroj: Footshop

Salomon XT-4 GTX 210 €

V redakcii sme veľkými fanúšikmi modelov s logom Salomon a XT-4 GTX máme v zbierke.

Outdoorová estetika je v posledných sezónach súčasťou high-fashion kolekcií a tenisky Salomon ovládli prehliadky aj módne magazíny. Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nájdeš vyhotovenie „Black / Lunar“ so zvrškom s odolnou membránou Gore-Tex® v čiernej schéme s jemným bielym vzorom a ikonickým rýchlošnúrovacím systémom.

Skvelá voľba na nasledujúce týždne.

Salomon XT-4 GTX
Zdroj: Footshop

Represent Low-Pro 249 €

Britská streetwearová značka Represent rastie neuveriteľným tempom a sme radi, že produkty s rukopisom zakladateľa Georgea Heatona môžeme nakupovať v online obchode Footshop so zľavou.

Medzi novinkami nás oslovil nízkoprofilový model Low-Pro, ktorý odráža súčasné trendy v obuvi. Má zvršok z jemnej kože a semišu v svetlých odtieňoch krémovej, respektíve béžovej a tenkú podrážku z gumy. Čistý minimalistický vzhľad dopĺňajú široké šnúrky a logo na jazyku.

Represent Low-Pro
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kinetic Fluent x SHUSHU/TONG 250 €

Na záver zoznamu TOP noviniek v online obchode Footshop sme vybrali model Asics Gel-Kinetic Fluent s podpisom šanghajskej značky SHUSHU/TONG.

Tenisky so športovými líniami sú vybavené všetkými funkčnými technológiami Asics, ktoré sú obohatené o podpisový jazyk SHUSHU/TONG s výraznou mašľou cez šnúrky v čiernej farbe.

K dispozícii je aj metalická strieborná verzia za rovnakú cenu. Použi náš zľavový kód 13RF a ušetríš približne 30 eur.

Asics Gel-Kinetic Fluent, SHUSH/TONG
Zdroj: Footshop
