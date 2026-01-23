Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 3:36

OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita

OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita
Zdroj: Instagram/@pepamack, @yak.sha
Richard Balog
Richard Balog
Inšpiruješ sa?

Pozri si prvý OUTFIT CHECK slovenských a českých známych osobností v roku 2026, ktorý potvrdzuje, že móda je prirodzenou súčasťou ich pracovného aj súkromného života.

Priprav sa na sofistikovaný luxus so štipkou streetwearu, športovú estetiku, technické outdoorové siluety, dokonalý minimalizmus aj elegantné večerné róby. Každý vzhľad odráža osobnosť nositeľa či aktuálne fashion trendy. Inšpiráciu necháme na tvojom posúdení, ale z nášho pohľadu ide o skvelý mix štýlov pre mužov aj ženy. 

P. S. Pozri si tiež 8 módnych trendov pre rok 2026, vďaka ktorým povýšiš svoje každodenné outfity na novú úroveň. 

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ módne trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla FRESH kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Michal „Yaksha“ Novotný

Osobný štýl Yakshu prešiel v posledných rokoch výraznými zmenami, ktoré veľmi chválime.

Na fotografii nižšie má zakladateľ kreatívneho domu Love Them aj bežeckého klubu LTRC oblečenú nadčasovú MA-1 leteckú bundu v oversized strihu z dielní módneho domu Prada, ktorú zladil s kravatou, univerzálnou bielou košeľou s vyšitým logom CELINE a svetlomodrými flare džínsami. Chválime tiež výber doplnkov v podobe modrej menčestrovej šiltovky s logom tímu New York Yankees a okuliare Chrome Hearts. 

Yaksha
Zdroj: Instagram/@yak.sha

Zayo

Zayo je veľký futbalový fanúšik, a svoju lásku k najpopulárnejšiemu športu potvrdil aj sprievodnými fotografiami k novému albumu KLOBUK DOLE od Adama Taranu, keď mal oblečené modely z retro kolekcie T90 s logom Nike.

Legendárny model halovej obuvi v zlato-zelenej schéme doplnil o čierne nohavice a dres s rovnakým motívom, avšak v čiernom vyhotovení. Cool look dotvárajú zapletané braids. 

Zayo
Zdroj: Instagram/@hahacrewzayo, Adam Tarana

Pil C

Slovenskú rapovú scénu zastupuje v zozname tiež Pil C, a to v horskom outfite v monochromatickom, technickom štýle s rukopisom značky Arc’teryx, ktorá je v posledných sezónach veľmi vyhľadávaná aj mimo horolezeckú komunitu. 

Najvýraznejším prvkom siluety je čiapka s charakteristickým motívom jašterice, ktorú dopĺňa bunda a nohavice. Vzhľad pôsobí prakticky, moderne a outdoorovo, ale zároveň má streetwear vibe, ktorý prirodzene zapadá do estetiky súčasnej rapovej kultúry. Inšpiruješ sa? 

Pil C
Zdroj: Instagram/@pil_c

David Luu

David Luu patrí medzi našich obľúbených youtuberov a jeho tvorba je pre nás častokrát inšpiráciou, pričom rovnako nás baví aj štýl obliekania, ktorým sa prezentuje v posledných mesiacoch. 

Estetika na pomedzí streetwearu a športu dokonale odráža životný štýl 27-ročného influencera – príkladom je fotografia z Tenerife, kde má oblečenú flanelovú kockovanú košeľu a tričko s grafickým motívom od značky Represent v kombinácii s čiernymi šortkami a slnečnými okuliarmi Oakley. Širokú ponuku oboch značiek nájdeš v online obchode Footshop.

P. S. Držíme prsty v cieli zabehnúť dubajský maratón v čase pod 3 hodiny. 

David Luu
Zdroj: Instagram/@realdavidluu

Majk Spirit & Maria Dušička 

Majk Spirit s manželkou Mariou Dušička tvoria jeden z najkrajších párov v slovenskom a českom šoubiznise a o svojej dokonalej chémii nás presvedčili aj počas charitatívneho galavečera, ktorý usporiadal Forbes. 

Zatiaľ čo raper stavil na nadčasovú čiernu siluetu, ktorú doplnil o luxusné hodinky Audemars Piguet, tak Maria zaujala v dlhých romantických šatách bez ramienok s jemnou čipkou od návrhára Tomáša Němca. Vzhľad doladila s výraznými náušnicami a priehľadnou maskou cez tvár. Elegantné a zároveň veľmi sexi. 

Majk Spirit, Maria Dušička
Zdroj: Instagram/@majkspirit, @maria.dusicka
Sara Rikas

Speváčka Sara Rikas má za sebou úspešný rok 2025, ktorý zakončila akustickou verziou tracku Talk2me z nahrávacieho štúdia Spotify, kde predviedla okrem skvelého hlasu aj FRESH outfit.

Členka labelu Milion Plus prišla v svetlomodrých baggy džínsoch od slovenskej značky Raver Studios, ktoré zladila so skrátenou bundou a vrchným dielom v bielej farbe. Siluetu doplnila o kožušinovú pokrývku hlavy a my nemáme žiadne výhrady.

Sara Rikas
Zdroj: Instagram/@sara.rikas

Karolína Chomisteková 

Bývalá víťazka súťaže Miss Slovensko si zimu užíva plnými dúškami na zasnežených zjazdovkách vo Švajčiarsku a vo svojej výbave má niekoľko luxusných modelov.

Na fotografii nižšie má Karolína Chomisteková oblečenú čiernu lyžiarsku bundu s jedinečným dizajnom od populárnej značky Goldbergh, ktorú doplnila o úzke čierne nohavice a oválne slnečné okuliare. Asi nikto nemôže pochybovať o tom, kto je kráľovnou lyžiarskych outfitov spomedzi slovenských a českých známych žien šoubiznisu.

P. S. Pozri si zoznam 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho.

Karolína Chomisteková
Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Denisa Mendrejová

Začiatok roku 2026 privítala Denisa Mendrejová naozaj štýlovo, keď na event, ktorý organizoval návrhár Michael Kováčik, prišla v elegantnej siluete s minimalistickými líniami. 

Miss Universe Slovensko 2009 stavila na sofistikovaný outfit zladený tón v tóne – oversized biele sako s našitými prednými vreckami doplnila o zvonové nohavice a jemný vrchný diel. Zaujímavý kontrast vytvorili lodičky v tmavohnedej farbe, opasok a v neposlednom rade kabelka Hermès Kelly. Niekedy je menej viac a v tomto prípade to platí. 

Denisa Mendrejová
Zdroj: Instagram/@deniska.mendrejova

Petra Macková

Radosť svojim outfitom nám urobila tiež Petra Macková, ktorá v uliciach Sydney spôsobila rozruch vo veľmi odvážnej kombinácii.

Populárna módna influencerka siahla po úzkej sukni z polopriehľadnej látky v krémovom odtieni, ktorú zladila s kontrastnou koženou bundou v skrátenom strihu, základnou bielou košeľou, oválnymi slnečnými okuliarmi a kabelkou s výrazným logom Saint Laurent. 

Petra Macková
Zdroj: Instagram/@pepamack

Zorka Hejdová

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade outfitu v podaní moderátorky Zorky Hejdovej, ktorú môžeš poznať z populárnych reality šou Love Island či Bachelor.

Zimný Londýn si užila v sofistikovanej siluete, ktorú tvoril objemný kabát v tmavohnedej farbe v kombinácii s tonálnou spodnou vrstvou, širokými sivými nohavicami s opaskom Bottega Veneta, vyhľadávaná kabelka od módneho domu Miu Miu a oversized slnečné okuliare Tom Ford. 

Zorka Hejdová
Zdroj: Instagram/@zorkahejdova
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
FASHION MÓDNE TRENDY
