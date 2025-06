Bratislavská MHD predstavila novinku. Od júna môžeš využívať nový spôsob úhrady cestovného

Služba Kartuj po rokoch končí. Nahradí ju novinka s názvom Tapni sa.

Služba Kartuj, ktorá fungovala v bratislavskej MHD od roku 2021, definitívne končí. Od júna ju nahradil nový spôsob úhrady cestovného prostredníctvom označovačov s názvom Tapni sa. Ten ti otvára viac možností, pohodlnejší nákup cestovných lístkov a zároveň lacnejšie cestovanie.

Zároveň platí, že lístky zakúpené cez službu Tapni sa sú lacnejšie ako papierové – pri 24-hodinovom lístku môžeš ušetriť až 55 centov.

Časová platnosť Cena za základný lístok Cena za zľavnený lístok 30 minút 1,09 € 0,55 € 60 minút 1,60 € 0,80 € 24 hodín 4,85 € 2,43 €

30-minútový lístok, zľavy aj lístky pre skupiny

Novinka Tapni sa prináša možnosť vybrať si druh cestovného lístka podľa toho, ako cestuješ. Najlacnejší základný cestovný lístok s časovou platnosťou 30 minút za 1,09 € si môžeš v systéme Tapni sa kúpiť aj bez výberu – jednoduchým priložením smart zariadenia alebo platobnej karty k označovaču.

Tento predvolený lístok je ideálny pre rýchle a krátke cesty. Novinkou je možnosť aktívneho výberu. To znamená, že si môžeš priamo v označovači zvoliť aj 60-minútový alebo 24-hodinový lístok. Dostupné sú po prvýkrát aj zľavnené verzie týchto lístkov, napríklad pre študentov, seniorov či držiteľov preukazu ŤZP.

Priložením mobilného telefónu, smart hodiniek alebo bezkontaktnej platobnej karty k symbolu bezkontaktnej platby prebehne úhrada a lístok začne okamžite platiť. Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Všetky lístky sú platné od momentu nákupu a pri prestupe už nie je potrebné sa opätovne tapovať. Systém zároveň automaticky zohľadňuje denný strop – ak počas dňa absolvuješ viacero jázd, celková suma sa nikdy nevyšplhá nad cenu denného lístka, čo je 4,85 €.

Ďalšou novinkou je, že na jedno smart zariadenie či platobnú kartu môžeš zakúpiť viac cestovných lístkov. Najskôr pre seba ako majiteľa karty alebo zariadenia, následne pre ostatných členov skupiny.

Služba Tapni sa je spustená len niekoľko dní, Dopravný podnik už stihol zaznamenať obrovský úspech medzi cestujúcimi.

„Už v prvý deň prevádzky sme zaznamenali viac ako 4 500 lístkov zakúpených prostredníctvom Tapni sa, čo je takmer dvojnásobok oproti rovnakému dňu predchádzajúceho týždňa. Verím, že tento inovovaný systém významne zlepší komfort pri nákupe lístka a zatraktívni MHD pre nových aj pravidelných cestujúcich,“ uviedol predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský.

Ako funguje služba Tapni sa?

👉 Pri nástupe do vozidla vyhľadaj označovač cestovných lístkov označený symbolom bezkontaktnej platby. V novších vozidlách sú to všetky označovače, v starších je to minimálne jeden, spravidla umiestnený pri dverách určených na nástup s kočíkom.

👉 Na označovači si vyber lístok. Kliknutím na displej si môžeš zvoliť odlišnú časovú platnosť (60 minút alebo 24 hodín), prípadne zľavnený cestovný lístok. Bez výberu ti systém automaticky pridelí základný 30-minútový cestovný lístok za 1,09 €.

👉 Lístok si zakúpiš priložením mobilného telefónu, smart hodiniek alebo bezkontaktnej platobnej karty k symbolu bezkontaktnej platby. Lístok je platný okamžite.

👉 Všetky lístky zakúpené cez Tapni sa sú prestupné. Pri prestupe už prikladať kartu k označovaču nemusíš.