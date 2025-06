Ďalší diel našej dating šou bol plný zaujímavých tém a iskrivých pohľadov

Peter má s kamošmi vlastnú marketingovú firmu, miluje roadtripy, High School Musical a white girl music a otvorene priznáva, že hľadá pravú lásku. Oproti nemu si sadla Natália, nádejná fotografka so zvedavou dušou, ktorá si najviac užíva hlboké rozhovory a čas so svojimi priateľmi.

Rande to bolo napínavé – chvíľami to iskrilo, chvíľami sa ukazovali rozdiely a my sme až do poslednej chvíle dúfali, že to medzi nimi zafunguje. Táto dvojica má čo povedať a stojí za to ich spoznať.

Klikni na video a sleduj, či sa z nevinného stretnutia pri večeri môže zrodiť niečo viac.