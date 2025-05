Okrem umelej inteligencie vbudovanej priamo do prehliadača, Google uviedol aj ďalšiu AI novinku na tvorbu videí.

Google má revolučnú novinku, ktorá súvisí s ich vývojom umelej inteligencie. Výrazne ti pomôže s vyhľadávaním informácií a už viac nebudeš musieť postupne prechádzať jednotlivé weby a úmorne hľadať to, čo potrebuješ. Umelá inteligencia ti totiž hneď po zadaní príkazu na vyhľadávanie urobí výber tých najdôležitejších informácií.

Novú funkciu spoločnosť predstavila v utorok a už vo štvrtok sa začala objavovať vo vyhľadávaní používateľov. Aktuálne funguje prehľad od AI na princípe, že tému, ktorú hľadáš, najprv načrtne a potom ju podrobne analyzuje, pričom ti ju priblíži bod po bode.

Funkciu sme vyskúšali aj my, no zatiaľ nám nefungovala na všetky témy. Ako píše v článku portál The Guardian, funkciu vývojári neustále vyvíjajú. AI prehľad prejde postupne zmenou a zážitok z používania prehliadača by sa mal výrazne zmeniť. Po novom by malo vyhľadávanie vyzerať ako konverzácia s odborníkom na danú tému, ktorý odpovedá na tvoje otázky. Funkcia pracuje aj pomocou modelu AI Gemini 2.5, ktorý vyvinul Google.

Zdroj: Refresher, Google

Umelá inteligencia ti vytvorí videá, ktoré nerozoznáš od reálnych

Spoločnosť si uvedomuje, že záujem o využívanie umelej inteligencie rastie a vo vývoji funkcií chcú pokračovať aj v blízkej budúcnosti. Umelá inteligencia Gemini by ti v budúcnosti napríklad mohla automaticky kupovať lístky na koncerty, avizoval Google.

Okrem inteligentného vyhľadávania spustili aj VEO 3. Pomocou tohto jedinečného programu si budeš môcť vytvoriť kvalitné videá generované umelou inteligenciou. Postavy, ktoré sú vytvorené pomocou VEO 3, vyzerajú naozaj dôveryhodne a mnohí by ich na prvý pohľad nerozoznali od skutočných osôb.