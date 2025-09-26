Kategórie
dnes 26. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 4:52
Michaela Kedžuchová

YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)

YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
Zdroj: Refresher / Tomáš Biely
MÓDA MÓDA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH ULÍC STREETSTYLOVÁ MÓDA STREETWEAR
YSS je značka, s ktorou sa nestratíš v gyme, na káve, no ani na rapovom koncerte.

Kerťo, Johny a Šimon založili značku YSS, ktorá stavia nielen na kvalite, ale aj na hodnotách.
Nápad vznikol z myšlienky priniesť kvalitu a štýl do športového oblečenia – také, v ktorom sa nestratíš ani na running clube, ani na káve v centre mesta. Radi experimentujú, vymýšľajú a spájajú svoje nápady. Zároveň nerobia len oblečenie – budujú aj komunitu, ku ktorej sa pripájajú ľudia z celého Československa.

Sú presvedčení, že keď sa dobre cítiš v tom, čo máš na sebe a páči sa ti to, športuje sa ti lepšie. Dodá ti to sebavedomie. A ich veci? Nebudeš sa báť obliecť si ich nielen do gymu alebo na beh, ale aj na leisure aktivity, ktoré so športom nemajú vôbec nič spoločné.

YSS kerto, johny , šimon YSS kerto, johny , šimon YSS kerto, johny , šimon YSS kerto, johny , šimon
Zobraziť galériu
(5)

Ako a kedy celá značka vznikla?Vznikla v máji 2024. Išlo hlavne o to, že sme chceli robiť niečo sami pre seba. Nebola šanca, že by sme sa niekde zamestnali. Vždy sme chceli budovať niečo vlastné a zároveň zakomponovať veci, ktoré sú nám blízke - čo boli prirodzene šport a móda.

Každý z nás prináša do tímu niečo iné. Občas je ťažké sa dohodnúť, ale je to špeciálne hľadať ten stred – medzi tým, odkiaľ každý z nás je a kam to celé chceme posunúť.

Kerťo je skôr rap & móda, Johny rieši biznis a Šimon je kreativec – často ten, čo sa prikláňa niekam do stredu medzi nás dvoch.

Všetko robíme spolu, ale každý má pod palcom niečo iné. Robíme to tak, aby nám to všetkým dávalo zmysel.

Prečo ste sa rozhodli pre prienik streetwearu a športu? Chýbalo vám to?Áno. Väčšina značiek, čo robia sportswear, ho rieši hlavne funkčne. Ale nevieme si predstaviť ísť na kávu v termo tričku, ktoré nie je až tak zaujímavé či atraktívne do mesta. Ak ideš na obed alebo kávu a nejdeš z behu, určite si ho nevyberieš zo skrine. Zato naše tričká a mikiny sú univerzálne. Zároveň chceme normalizovať ten casual športový outfit – nebáť sa v ňom ísť medzi ľudí, aj keď nejdeš cvičiť.

A keďže máme blízko aj k rapovej kultúre, vieme si predstaviť, že „rapové deti“ si uvedomia, že šport a zdravie sú tiež cool. Jasné, často sa v hudbe riešia drogy a alkohol, ale zdravé telo je to, čo je naozaj vzácne. V zahraničí sa to už prepája a my by sme to radi priniesli aj ku nám.

Všimla som si aj, že je veľká časť vašej značky založená nielen na cvičení celkovo, ale hlavne na behu, prečo myslíte, že toľko ľudí teraz behá?Je to trend. A zároveň sa v zahraničí za posledné roky viac prepojila móda so športom. Ľuďom príde trendy ísť von v dobrom outfite a hlavne – fotiť sa na sociálne siete a robiť content o tom, ako odbehli toľko a toľko kilometrov… a idú na kávičku. Stačí málo a stiahne ťa to.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by YSS (@yssmovement)

Vidíme to aj na našich kamošoch. Kvôli nám začali behať alebo sa pripravovať s nami na maratón – lebo v tom uvideli hlbší zmysel.

Šport sa stal estetikou.

Čo vás baví najviac na tom, čo robíte?Sledovať, ako to rastie. A hlavne feedback od ľudí.

Keď sme mali pop-up v Bratislave, bolo to neskutočné. Tešilo nás, že sme sa dokázali stretnúť ako komunita a vytvorili sme super atmosféru. Došlo vyše 100 ľudí. A keď si porovnáš 100 likov a 100 ľudí na pop-upe – to sa nikdy nevyrovná. Ani 2000 likov a 100 ľudí osobne nie je porovnateľné.

Bolo krásne vidieť, ako sa ľudia spájajú. A hlavne – tí ľudia neboli len z Bratislavy. Prišli z Olomouca, z Viedne, z Bystrice, ale aj z Košíc… Naozaj si ceníme, že došli.

A prečo je pre vás komunita tak dôležitá?Tým, ako sa technológie vyvíjajú a AI ide dopredu, veľa ľudí môže byť nahradených. Ale to, čo AI nikdy nenahradí, je komunita. Ľudia budú chcieť niekam patriť a budú potrebovať ľudský kontakt. Ľudskosť bude strašne dôležitejšia.

Keby tú značku robil iba jeden z nás, určite by nás to tak nebavilo. Vieme sa dopĺňať, pomáhať si. Sami sme taká malá komunitka.

Je niečo, čo vám z feedbacku od komunity zarezonovalo najviac?Určite nás veľmi potešili správy, ktoré sme dostali za obsah na Instagrame, ale aj osobné rozhovory s ľuďmi na pop-upe. Keď nám povedali, že sa im naša značka páči, bol to neopísateľný pocit.

Musíme však spomenúť aj momenty, ktoré nás naozaj zaskočili v tom najlepšom zmysle. Napríklad, keď sme dali Jakubovi Enžlovi naše mikiny a tričká – úplne nezáväzne, kamarátsky, bez akéhokoľvek cieľa ich promovania – a potom sme videli, že ich reálne nosí a dokonca v nich pridáva posty, aj keď vôbec nemusel.

Dvavid Luu v YSS Dvavid Luu v YSS mikine. Dvavid Luu v YSS Dvavid Luu v YSS tielku.
Zobraziť galériu
(4)

Rovnako aj David Luu – dali sme mu tielko a stále ho nosil. Bolo to skvelé vidieť, že si tie veci naozaj obliekajú. Lebo vieme, že im značky posielajú množstvo oblečenia, ale to, že siahli po tých našich, si naozaj vážime. Dokonca naše veci nosí aj WEN, aj keď ho v nich na Instagrame tak často neuvidíš.

WEN s YSS tričkom.
WEN s YSS tričkom. Zdroj: YSS
A ako sa k vašim veciam dostanú bežní ľudia? Ako dropujete kolekcie?

Na stránke máme waitlist na drop – treba tam zadať email, na ktorý ti potom príde heslo na stránku, kde si môžeš kúpiť veci. Ale máme aj Discord, kde posielame early access, a tam je momentálne okolo 400 ľudí. Na waitliste máme cez 1000.

A máte nejaký najviac memorable moment odkedy ste spustili e-shop alebo odkedy máte značku?

Určite ich je pár. Napríklad, keď za nami na pop-upe došli ľudia a povedali: „Toto robíte prvýkrát? Vôbec to na tom nie je vidieť.“ Alebo keď za nami prišiel David Luu a povedal, že by bol rád, keby mu donesieme viac vecí.

Veľký moment bol aj ten, keď vidíme niekoho úplne cudzieho vo veciach od nás. Vždy nás to milo prekvapí. No a veľký highlight bol aj prvý drop – vypredal sa za 14 minút.

Čím by ste povedali, že sa líšite od iných značiek?

My sa moc na iné značky ani nepozeráme. Hlavne nie tu u nás. Inšpiráciu berieme skôr zo zahraničia – ale vždy si zoberieme len niektoré aspekty alebo praktiky, ktoré sa nám pozdávajú. Nekopírujeme veci – skôr sa nám niečo uloží v hlave, a keď príde ten správny moment, prirodzene si na to spomenieme.

Líšime sa víziou.

YSS YSS YSS YSS
Zobraziť galériu
(9)

Nechceme robiť len rýchlokonzumný content. Nejde nám o to, nahodiť kolekciu, predať ju a hotovo. V budúcnosti chceme robiť oveľa väčšie veci – nielen pop-upy, tričká či mikiny. Chceli by sme mať vlastné fitko, areál, robiť kempy, eventy, alebo mať vlastnú kaviareň, kde sa budú ľudia stretávať. Proste miesto, kde sa bude diať niečo viac.

Máte nejakú víziu na najbližšie obdobie?

Podľa mňa všetko, čo sa teraz deje, je pre nás taký malý sen. Neprispôsobujeme sa ničomu a robíme to tak, ako my chceme. Reálne, pred rokom bol náš sen práve to, čo sa bude diať teraz v Košiciach – 5.10. po maratóne budeme mať pop-up. Okrem pop-upov sa snažíme aj prepájať s domácou rapovou scénou, máme naplánovanú kolekciu s WENom.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by stay unknown ® (@_unk9_)

A videla som, že pop-up bude collab s UNK9. Prečo práve táto značka?

V Košiciach pre nás iná voľba ani neexistovala. David je proste hometown hero – robí tie pop-upy fakt dobre a veľmi sa nám páči myšlienka prepojiť naše svety.

A hlavne máme rovnaké hodnoty, čo sa týka komunity. A sadli sme si aj ako ľudia, takže dúfame, že to bude cítiť aj na samotnom pop-upe.

