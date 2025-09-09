Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. septembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:11
Michaela Kedžuchová

KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne

KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
Zdroj: instagram / @pil_c, @sameyhahacrew, @similivinlife
HUDBA KVÍZ RAP RAPOVÁ SCÉNA SLOVENSKÝ RAP
Na Slovensku je rap jedným z najpočúvanejších žánrov. Otestuj sa, či poznáš, ktorý umelec mal v tracku tieto bars

Či už ide o Pil C-ho, členov Haha Crew, SIMILIVINLIFE alebo tvrdšie a drzé veci ako 13K, ich hudba sa stále počúva a znie všade, kam sa obzrieš. Zisti, či si ich tracky počul naozaj dôkladne a či si trúfaš uhádnuť, od ktorého umelca sú bars v kvíze. 🤔

Kvíz
KVÍZ: Ktorý raper/ka má v tracku tento lyrics?
1 10
„Mňa nájdeš niekde v moshpite, napitý na bare s mojimi. Jak sa hádam ráno na pumpe, bo nechceli mi predať cigy.“
SIMILIVINLIFE
Porsche Boy
Shimmi
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „fajčím, pijem furt“ od Porsche Boya z albumu BREAKUP PARTY.
2 10
„4 čierne autá, balkán, mafia, aura. Love chcem mať teraz a nie zajtra.“
Luca Brassi10x
Raphael
Separ
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „iba sny“ od Pil C-ho a LucaBrassiho. Bar nemá na svedomí nikto iný ako Luca. Track nájdeš na ich poslednom spoločnom albume brat.
3 10
„Jak sme sa mohli dotknúť niečoho, čo hmotné ani nie je? Prechádzal som davom sám, keď sa spojili naše tiene.“
Duch
Samey
WEN
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „EGO“ od WENa, ktorý nájdeš na albume LiGHT BLUE.
4 10
„Nemusíš sa báť, keď so mnou hovorí tvoja žena. Ona nechce mňa, ona chcela číslo na Sameya.“
Pil C
Zayo
Gleb
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „SHIT TALKIN 500“ od Gleba z albumu DLHÁ CESTA DOMOV.
5 10
„Ja nemám čas na to už strácať čas. Som v strehu, jak keby je na mňa zatykač, baby.“
Shimmi
Zayo
Porsche Boy
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „#Nudanenichoroba“ od Shimmiho, ktorý nájdeš na albume Benihana.
6 10
„Nikdy späť, bežím po to Emil Zátopek. Ja si tvorím vlastnú budúcnosť, oni hľadajú si ju v tarote.“
Pil C
Rytmus
Ego
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „CHROME HEARTS FREESTYLE“ od Pil Cho z albumu ODSÚDENÍ NA ÚSPECH. 
7 10
„Čajočka má BBL, moja kabela Vivien. Nemám ani korunu, ani legálny príjem.“
Drako 13K
Šmolki 13K
Separ
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „BA Connect“ od 13K a Gleba. Na svedomí ho má konkrétne Šmolki 13K.
8 10
„Triedím ľudí, ktorí chcú byť s nami, nielen v zábere. Musíš byť fakt zlý kuchár, keď nikto ti to nežere.“
WEN
Taomi
Dalyb
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „Gerard“ od Dalyba a WENa. Zarapoval ho práve druhý spomenutý reprezentant east sideu.
9 10
„Zalievam bonsai a utieram prach, Cítim sa jak bad b**ch v chlpatých papučkách.“
Sima
SIMILIVINLIFE
Shimmi
Vysvetlenie
Tento text je zo singla „Lub ma“ od SIMILIVINLIFE z albumu 23:69.
10 10
„Leto pod oknami, celé getto pod oknami. Stokujem polonahý, tričko viažem kolo hlavy.“
Gleb
Zayo
Samey
Vysvetlenie
Tento text je z tracku „saggujem jeans“ od Sameya.
Vyhodnotiť kvíz
Súvisiace témy
KVÍZ RAP RAPOVÁ SCÉNA SLOVENSKÝ RAP
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
