„Dionko bude veľký brat!“
Influencerský manželský pár Zuzana Strausz Plačková a René Rendy Strausz sa stanú dvojnásobnými rodičmi. K ich prvorodenému synovi Dionovi čoskoro pribudne ďalšie dieťa. Tentokrát to bude pre zmenu dievčatko. Pohlavie zverejnili, ako je pre nich typické, veľkolepou gender reveal party.
„To najkrajšie, čo sa mohlo stať,“ napísala Zuzana na Instagrame, kde má viac ako 911-tisíc sledovateľov. Zverejnila aj emotívne video z párty pri príležitosti odhalenia pohlavia. Z Dionka sa tak stane veľký braček svojej mladšej sestričky.