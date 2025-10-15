Tentokrát sa príbeh presunie až do 19. storočia.
Populárny seriál od Netflixu s názvom Monster odhaľuje život svetoznámych vrahov. Pred necelými dvoma týždňami vyšla jeho tretia séria. Prvá bola o Jeffreym Dahmerovi, druhá o bratoch Menéndezových a tretia, posledná, o Edovi Geinovi. Štvrtá séria sa začala točiť len nedávno – 9. októbra.
Zatiaľ čo vraždy v predchádzajúcich sériách prebehli všetky v 20. storočí a spáchali ich vždy len muži, štvrtá séria predstaví úplne iný príbeh. Nová séria prenesie divákov do 19. storočia a hlavnou postavou, vrahyňou, bude prvýkrát žena, Lizzie Borden, informuje Deadline. Lizzie Borden 4. augusta 1892 brutálne zavraždila svojho otca a nevlastnú matku dohromady 30 ranami sekerou.
Borden však bola zbavená viny a život dožila v bohatstve a na slobode. Magazín Forbes predpokladá, že budú tvorcovia seriálu pracovať s príbehom tak, že vraždy Lizzie Borden spáchala. Ako však scenáristi pristúpia k príbehu, zatiaľ isté nie je.
Príbeh bude pravdepodobne kontrastný k príbehom sériových vrahov Jeffreyho Dahmera a Eda Geina z prvej a tretej série a skôr sa priblíži k druhej sérii o bratoch Menendezových, kde tiež nešlo o sériové vraždenie.
Zatiaľ však nie je isté, kedy sa dočkáme novej série. S tou poslednou klesla medzera medzi vydaniami sérií na jeden rok a Monsters sa stal jedným z najsledovanejších seriálov Netflixu. Pravdepodobne sa tak môžeme na ďalšiu sezónu tešiť už budúcu jeseň.