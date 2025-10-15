Kategórie
dnes 15. októbra 2025 o 14:24
Čas čítania 0:52
Michal Drahný

Po Edovi Geinovi príde brutálna vrahyňa. Vieme, o kom bude ďalšia séria Monsters od Netflixu

Tentokrát sa príbeh presunie až do 19. storočia.

Populárny seriál od Netflixu s názvom Monster odhaľuje život svetoznámych vrahov. Pred necelými dvoma týždňami vyšla jeho tretia séria. Prvá bola o Jeffreym Dahmerovi, druhá o bratoch Menéndezových a tretia, posledná, o Edovi Geinovi. Štvrtá séria sa začala točiť len nedávno – 9. októbra.

Zatiaľ čo vraždy v predchádzajúcich sériách prebehli všetky v 20. storočí a spáchali ich vždy len muži, štvrtá séria predstaví úplne iný príbeh. Nová séria prenesie divákov do 19. storočia a hlavnou postavou, vrahyňou, bude prvýkrát žena, Lizzie Borden, informuje Deadline. Lizzie Borden 4. augusta 1892 brutálne zavraždila svojho otca a nevlastnú matku dohromady 30 ranami sekerou.

Borden však bola zbavená viny a život dožila v bohatstve a na slobode. Magazín Forbes predpokladá, že budú tvorcovia seriálu pracovať s príbehom tak, že vraždy Lizzie Borden spáchala. Ako však scenáristi pristúpia k príbehu, zatiaľ isté nie je.

Príbeh bude pravdepodobne kontrastný k príbehom sériových vrahov Jeffreyho Dahmera a Eda Geina z prvej a tretej série a skôr sa priblíži k druhej sérii o bratoch Menendezových, kde tiež nešlo o sériové vraždenie.

Zatiaľ však nie je isté, kedy sa dočkáme novej série. S tou poslednou klesla medzera medzi vydaniami sérií na jeden rok a Monsters sa stal jedným z najsledovanejších seriálov Netflixu. Pravdepodobne sa tak môžeme na ďalšiu sezónu tešiť už budúcu jeseň.

Dom, v ktorom žila rodina Bordenovcov
Dom, v ktorom žila rodina Bordenovcov Zdroj: Wikimedia Commons/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
NETFLIX
Všetko
