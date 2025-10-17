Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Profi tréner Kiko ti vo videu prinesie aj cenné rady, s ktorými zdoláš každé fitko
Evžena môžeš poznať z rôznych sociálnych sietí, kde ťa pravidelne baví svojím humorom, či energiou. Možno si ho pamätáš ešte ako mladé ucho z videí staršieho brata "Sláža". Teraz je však plnohodnotným tvorcom obsahu a výraznou súčasťou jeho tvorby a života je aj cvičenie.
Preto sme si ho pozvali do Form Factory, aby s trénerom Kikom absolvoval brutálny tréning spodnej časti tela.
Vo videu uvidíš, ako sa s ním popasoval a aj to, čo z neho Kiko popri leg day vytiahol.