dnes 3. októbra 2025 o 18:00
Čas čítania 1:05
Hana Divišová

Dara Rolins: Rapovému svetu sa nebránim. Viem si predstaviť spoluprácu aj s Luca Brassim (#TBH s Hanou)

HUDBA #TBH S HANOU DARA ROLINS HUDBA KONCERTY NAJNOVŠIE ALBUMY POP
V rozhovore tiež prezradila, prečo si fanúšikovia na nový album museli počkať osem rokov, ako vníma mladú generáciu hudobníkov a prečo sa rozhodla zdieľať zo svojho súkromia menej než kedysi.

Dara Rolins má aktuálne hneď niekoľko noviniek. Už tento mesiac vydá nový album, pripravuje až dva veľké koncerty v Bratislave a stala sa aj súčasťou tohtoročného Love Islandu. Aj o týchto témach sme sa v rozhovore To Be Honest rozprávali.

Dara prezradila, prečo sme na jej album čakali až osem rokov a ako k jeho tvorbe pristupovala. Hovorili sme aj o mladých interpretoch na hudobnej scéne a priamo reagovala na skladby od Luca Brassiho či G1ntera.

Dotkli sme sa však aj jej verejného života, bulváru a dôvodu, prečo v poslednom období nezdieľa zo svojho súkromia toľko ako v minulosti. 

👀 Baví ťa relácia #TBH s Hanou a chceš si ju pozrieť medzi prvými? Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Storky
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl"
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
