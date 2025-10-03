Dara Rolins: Rapovému svetu sa nebránim. Viem si predstaviť spoluprácu aj s Luca Brassim (#TBH s Hanou)

V rozhovore tiež prezradila, prečo si fanúšikovia na nový album museli počkať osem rokov, ako vníma mladú generáciu hudobníkov a prečo sa rozhodla zdieľať zo svojho súkromia menej než kedysi.
Dara Rolins má aktuálne hneď niekoľko noviniek. Už tento mesiac vydá nový album, pripravuje až dva veľké koncerty v Bratislave a stala sa aj súčasťou tohtoročného Love Islandu. Aj o týchto témach sme sa v rozhovore To Be Honest rozprávali.
Dara prezradila, prečo sme na jej album čakali až osem rokov a ako k jeho tvorbe pristupovala. Hovorili sme aj o mladých interpretoch na hudobnej scéne a priamo reagovala na skladby od Luca Brassiho či G1ntera.
Dotkli sme sa však aj jej verejného života, bulváru a dôvodu, prečo v poslednom období nezdieľa zo svojho súkromia toľko ako v minulosti.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.