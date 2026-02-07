Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti.
dnes 7. februára 2026 o 18:00
Petra Nižnanská

Našli sme najlepší burger v Žiline? Obľúbený foodbloger na slepo otestoval 5 reštaurácií. Táto to s prehľadom vyhrala.

Čoje dobré opäť vycestovalo na stredné Slovensko. Tentokrát však s novým konceptom.

Pred Čojeho sme položili päť rozdielnych burgrov. Jeho úlohou bolo ochutnať, zhodnotiť a následne ich zoradiť od toho najhoršieho po absolútneho víťaza. 

Rozhodnutie nebolo jednoduché a finálny rebríček rozhodol až jeho posledný bite. Jednotlivé burgre sme vyberali tak, aby sa čo najviac podobali zložením, aj keď Chilteco, Tasty Park, Regal, Butcher´s Bits a Street Foodie majú o receptoch svojich burgrov dosť rozdielnu predstavu. 

Sleduj perfektné video, v ktorom sa dozvieš, kde nájdeš najlepší oldschool, koho mäso nás prekvapilo nakorenením, a ktoré žemle by sme najradšej zmenšili o polovicu. 

Víťaznú prevádzku sme nakoniec navštívili a kameru sme samozrejme vzali so sebou.

Vychutnaj si s nami poriadnu dávku mäsa.

Spravili sme ti chuť na dobrý burger? Nielen reštaurácie, ktoré sme testovali, nájdeš hneď na Bistro.sk.

Ak nie si zo Žiliny, nevadí. Bistro.sk doručuje do viac ako 140 slovenských miest, takže hlad nemá u teba šancu.

Ak si nový zákazník Bistro.sk, určite využi kód REFRESHER, s ktorým získaš zľavu 7 eur pri objednávke nad 15 eur. 😋
