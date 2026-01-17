Do lesa chodí bez problémov s umelými nechtami a makeupom.
Na prvý pohľad by to o nej pravdepodobne nikto nepovedal, no aj Diana Megyesi (22) je celou dušou a srdcom poľovníčka. Je zároveň jednou z najslávnejších, ak nie vôbec najslávnejšou slovenskou poľovníckou influencerkou. Nebránia jej v tom ani umelé nechty, upravené vlasy či makeup, na ktorom si rodáčka z Krupiny rada potrpí.
- Prečo ju starší poľovníci neustále kritizujú za to, ako chodí do lesa upravená.
- Čo robila, keď stretla na pár metrov medvedicu a čo keď ju naháňala divá sviňa.
- Koľko dnes stojí výbava poľovníčky.
Čo jej povedali, keď si prišla vybavovať zbrojný preukaz či poľovnícke skúšky? Ako sa popasuje s vyvrhnutím vnútorností či so situáciou, keď sa na ňu rozbehla rozzúrená divá sviňa? S akými poznámkami sa stretáva najčastejšie a čo robila v momente, keď sa stretla zoči-voči s veľkou medvedicou?
„Muži často píšu, že nepatrím do lesa, veď určite neviem ani udržať pušku v ruke, že na čo sa hrám. A pritom nemám problém v pohode vyvrhnúť vysokú zver či prejsť 25 kilometrov na spoločnej poľovačke,“ hovorí Diana.
Diana v rozhovore pre Refresher porozprávala o začiatkoch svojho hobby, ako to celé zvláda, čo všetko vlastne robí a dozvedeli sme sa tiež rôzne zážitky z lesa, z ktorých by mali zaručene strach aj jej skúsenejší mužskí kolegovia.
