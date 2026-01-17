Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. januára 2026 o 10:00
Čas čítania 7:09

Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)

Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
Zdroj: Diana Megyesi
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Do lesa chodí bez problémov s umelými nechtami a makeupom.

Na prvý pohľad by to o nej pravdepodobne nikto nepovedal, no aj Diana Megyesi (22) je celou dušou a srdcom poľovníčka. Je zároveň jednou z najslávnejších, ak nie vôbec najslávnejšou slovenskou poľovníckou influencerkou. Nebránia jej v tom ani umelé nechty, upravené vlasy či makeup, na ktorom si rodáčka z Krupiny rada potrpí. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo ju starší poľovníci neustále kritizujú za to, ako chodí do lesa upravená.
  • Čo robila, keď stretla na pár metrov medvedicu a čo keď ju naháňala divá sviňa.
  • Koľko dnes stojí výbava poľovníčky. 

Čo jej povedali, keď si prišla vybavovať zbrojný preukaz či poľovnícke skúšky? Ako sa popasuje s vyvrhnutím vnútorností či so situáciou, keď sa na ňu rozbehla rozzúrená divá sviňa? S akými poznámkami sa stretáva najčastejšie a čo robila v momente, keď sa stretla zoči-voči s veľkou medvedicou? 

Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
14. januára 2026 o 17:00
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
11. januára 2026 o 9:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. januára 2026 o 17:00

„Muži často píšu, že nepatrím do lesa, veď určite neviem ani udržať pušku v ruke, že na čo sa hrám. A pritom nemám problém v pohode vyvrhnúť vysokú zver či prejsť 25 kilometrov na spoločnej poľovačke,“ hovorí Diana.

Poľovníčka
Zdroj: Diana Megyesi

Poľovníčka
Diana v rozhovore pre Refresher porozprávala o začiatkoch svojho hobby, ako to celé zvláda, čo všetko vlastne robí a dozvedeli sme sa tiež rôzne zážitky z lesa, z ktorých by mali zaručene strach aj jej skúsenejší mužskí kolegovia. 

SLOVENSKO
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
včera o 08:00
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 2 dňami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
včera o 17:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 4 dňami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 2 dňami
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
Zahraničné
pred 2 dňami
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
pred 2 dňami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
včera o 17:00
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
včera o 14:39
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
včera o 13:04
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
včera o 16:04
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
Zahraničné
pred 2 dňami
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
pred 2 dňami
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred hodinou
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
včera o 17:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
pred 3 dňami
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
pred 3 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
13. 1. 2026 10:30
Chceš mať zdravé srdce a črevá? Kardiochirurg odporúča zaradiť túto zeleninu do jedálnička
pred 3 dňami
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Youtube a influenceri
včera o 09:52
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
včera o 09:52
2
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 2 dňami
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
pred 2 dňami

FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
Kultúra
pred 53 minútami
FOTO: Menej múrov, viac života. Takto rodina získala priestor bez opustenia domova v Budapešti
pred 53 minútami
Pozri sa, čo môžeš urobiť, keď potrebuješ viac priestoru v byte, ale nechceš opustiť obľúbenú lokalitu.
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred hodinou
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori
pred hodinou
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 2 hodinami
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
včera o 17:00
