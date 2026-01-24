V rozhovore herečka priznáva, že aj napriek úspechu ju občas prepadnú obavy z neistej budúcnosti. „Sú to myšlienky, ktoré ma v poslednej dobe trošku strašia. Herectvo je nestále povolanie. Pocit stability je v našom obore minimálny,“ vysvetľuje.
Paula Lopatovská hviezdi v markizáckom seriáli Sľub, kde stvárňuje energickú a prostorekú Martinku. Zaujímavosťou je, že na rozdiel od mnohých kolegov neštuduje herectvo, ale divadelnú vedu. K herectvu ju to vždy ťahalo, vyštudovala konzervatórium, no na vysokoškolské štúdium herectva sa jej dostať nepodarilo. Na fakulte si teda vybrala iný odbor. „Moja kamarátka sa smeje, že ak sa mi podarí ešte viac preraziť v herectve, budem prvá vyštudovaná divadelná vedkyňa, ktorá je herečkou,“ hovorí v rozhovore.
S postavou Martinky má podľa jej slov veľa spoločného a hrá sa jej veľmi prirodzene. „Myslím si, že máme podobnú energiu. Ona je možno viac extrovertná. Zároveň máme podľa mňa rovnaký humor. Celkovo je tá postava dobre napísaná a hrá sa mi veľmi ľahko.“
Aj keď na obrazovke pôsobí ako živel, v súkromí je skôr introvert a s popularitou sa stále zoznamuje. „To, že ma ľudia spoznávajú, je veľmi milé, no je to niečo, čo som doteraz nezažila. Pre mňa ako introverta je to občas zvláštne. Rada sa prechádzam po Bratislave so slúchadlami, v mojom vlastnom svete. Keď pocítim, že sa na mňa niekto pozerá, trochu mi to narúša moju zónu,“ prezradila.
Herečka sa v rozhovore nevyhýba ani téme neistoty umeleckého povolania a aktuálnej situácii v kultúre, ktorá v nej vyvoláva zmiešané pocity. „Je mi to strašne ľúto a som nahnevaná na to, čo sa deje. Ale viem, že sama to nezmením. Musíme sa spojiť my, ľudia, ktorým na kultúre záleží,“ uzatvára.
Ako sa máš po sviatkoch? Podarilo sa ti oddýchnuť si po náročnom roku?
Oddýchla som si tak akurát. Vlastne som sa smiala, keď som prišla do práce a pýtali sa nás, ako bolo. Zhodnotili sme, že prekvapivo mi doma nebolo dlho a ani som nechcela ísť naspäť do Bratislavy. Pochádzam z východu, takže ten vzduch ma znova naštartoval do nového roka. Teraz som už späť v pracovnom aj školskom tempe.
Najskôr si študovala na konzervatóriu a k tomu si si potom pridala divadelnú vedu. Prečo si si zvolila takúto kombináciu a k konzervatóriu si pridala ešte aj vysokú školu?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako sa dostala k herectvu aj napriek tomu, že študuje divadelnú vedu.
- Prečo má strach z uplatnenia po konci štúdia.
- Čo má spoločné s postavou Martiny.
- Ako vníma popularitu.
- Či má problém s natáčaním intímnych scén.