dnes 7. februára 2026 o 18:30
Čas čítania 2:42

RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary

RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary
Zdroj: A24
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Najlepší film roka už vo februári? Nolan, Spielberg a Villeneuve budú mať čo robiť, aby prekonali viac-menej dokonalú drámu od Josha Safdieho.

Kedy sa ti naposledy stalo, že sedíš v kine a nemáš tušenia, či sa na film pozeráš hodinu, hodinu a pol či dve? Marty Supreme (Veľký Marty) trvá dve a pol hodiny, no v kine ti to vôbec tak nepripadá. Je to film, v ktorom sa úplne stratíš a nebudeš chcieť, aby ťa niekto našiel. Necháš sa unášať jedným prekvapivým vývojom deja za druhým a budeš krochkať nad pozornou skladbou scén vytvárajúcou jedinečnú mozaiku niekoľkých dní veľkého Martyho.

Marty je v roku 1952 najlepším americkým hráčom pingpongu, čo je šport, ktorý sa v USA v tom časee ešte úplne neuchytil, ale v zahraničí a najmä v Ázii robil vlny. Martyho snom je stať sa svetovým šampiónom, no okrem drvivej konkurencie mu v ceste stoja aj ďalšie prekážky. Má problémy s matkou, strýkom, ktorý ho zamestnáva v práci, ktorú nemá rád, s vydatou kamarátkou, ktorá po ňom od malička túži, a s vlastnými nevysporiadanými vnútornými démonmi.

Marty Supreme
Marty Supreme Zdroj: A24

Jeho najväčší problém je jeho nadmerné ego, prehnané sebavedomie a prázdna peňaženka. Ako sa dostane na turnaj do Tokya, keď nemá ani dva doláre v kapse? Väčšiu časť filmu sa následne snaží získať peniaze rôznymi podvodmi.

 

Častokrát sa dostane do neuveriteľných a bizarných situácií so zaujímavými postavami, vďaka čomu je dej neustále zábavný a v mnohých momentoch aj strhujúci. Josh Safdie sa pri tvorbe Chalametovej postavy a príbehu inšpiroval skutočnými udalosťami okolo pingpongového šampióna Martyho Reismana, no nejde o biografiu, ale fiktívnu drámu.

Marty Mauser je životná rola Timotheého Chalameta. 30-ročný Chalamet za ňu už získal Zlatý Glóbus a je vysoko pravdepodobné, že vďaka nej premení svoju tretiu nomináciu na Oscara na prvé víťazstvo. Chalamet je vo filme ako strhujúce tornádo, ktoré sa nezastaví pred ničím. Môže za to v prvom rade jeho herecký rozsah a charizma.

Marty Supreme
Marty Supreme Zdroj: A24

Naposledy takto exceloval asi Leonardo DiCaprio v snímke Catch Me If You Can. Nie že by sa ich roly až tak podobali, ale práve vtedy DiCaprio ukázal, že nemá limit. Niečo podobné tu predvádza aj Chalamet.

 

Asistujú mu ďalší fantastickí herci, ako Gwyneth Paltrow, Abel Ferrara či nová hviezdička Odessa A'zion (I Love LA). Chalamet je však na míle vzdialený všetkým ostatným a pomáha mu aj scenár a skvostná réžia Josha Safdieho. Ten so svojím bratom Bennym v minulosti natočili také pecky, ako Good Times či Uncut Gems. DNA týchto drám je cítiť aj v Martym.

Vo filme sa neustále niečo deje, príbeh sa neustále posúva nečakaným smerom, ponúka zvraty, fantastické prekvapenia a chaotické dialógy, z ktorých divák chytá jemnú nervozitu a zvyšuje sa mu adrenalín. Josh Safdie ťa až do konca nechá hádať, ako sa to vlastne skončí. Jeho zvraty však nie sú prvoplánové. Každý nečakaný zásah do deja dáva logický význam a postavy sa nesprávajú tak, ako to potrebuje scenár, ale ako skutočné ľudské bytosti. O to väčší úspech je, že to do seba skvelo zapadá.

Marty Supreme
Marty Supreme Zdroj: A24

Marty Supreme je vo svojej podstate športový film, no až na dva dôležité zápasy je tam pingpong len veľmi okrajovo. Keď tam už však je, divák sa môže pripraviť na strhujúce zábery. Chalamet trénoval pingpong celé roky a výsledok je znateľný. V niektorých scénach sú veľmi rýchle výmeny a špičkové údery. Režisérovi sa podarilo vystavať zápasy napínavo. Menším sklamaním v týchto scénach je práca kameramanov, ktorí neprišli s ničím špeciálnym. To je však asi jediná chyba filmu.

 

Marty Supreme je ako Uncut Gems na xanaxe. Je to pokojnejší film, v ktorom sa divák orientuje trochu jednoduchšie a nevytvára až také existenčné napätie a diskomfort v tele diváka, no stále tam je citeľné. Snímke nechýbajú ani vhodne umiestnené humorné scény, podarený hudobný sprievod. Vynikajúce kostýmy a kulisy ťa zase okamžite presunú do obdobia 70 rokov dozadu. Je to jeden z tých filmov, ktoré si na druhýkrát užiješ ešte viac.

V Refresheri sme v recenzii nedali plný počet kino novinke naposledy v roku 2023, keď si to zaslúžili John Wick 4 a Suzume, a rok predtým The Batman od Matta Reevesa. Najbližšie sa k tomu v posledných rokoch dostali snímky ako Poor Things, Oppenheimer, Challengers či Civil War. Marty Supreme je naozaj v skupine majstrovských diel, keďže si od nás odnáša 10/10.

Marty Supreme
Marty Supreme Zdroj: A24
Priemerné hodnotenie čitateľov
Tvoje hodnotenie
Aké hodnotenie by si dal ty?
0/10
FILMY A SERIÁLY
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
1. 2. 2026 15:50
1
