Nacistické nevestince: ženy v koncentrákoch museli „obslúžiť“ 8 mužov za noc. Svoje telá predali za krajec chleba

Každý z nás počul o smrtiacom plyne v sprchách, nedostatku jedla a hygieny či zabíjaní „slabých jedincov“. Koncentračné tábory však ukrývali aj ďalšie hrôzy, o ktorých sa veľa nehovorí. Jednou z nich boli aj nevestince pre väzňov.

V roku 1942 prišli nacisti s nápadom, že väzňov budú motivovať k lepšiemu pracovnému výkonu sexom. Heinrich Himmler sa s ním stotožnil a nariadil vybudovať nevestince v mnohých tzv. pracovných táboroch naprieč nacistami okupovanou Európou.

Vojaci spolu s lekármi vybrali podľa nich atraktívne väzenkyne, ktoré ostatným väzňom poskytovali sexuálne služby. Samozrejme, pod prísnym dohľadom príslušníkov SS, ktorí spoza dier v stenách sledovali, či väzni dodržiavajú pravidlá nevestinca.

Patrili medzi ne napríklad rôzne rasové obmedzenia pri výbere „dievčaťa“, väzeň mal na vykonanie „svojich potrieb“ maximálne pätnásť minút a sex sa mohol vykonávať len v misionárskej polohe.

„Domčeky pre bábiky“

Podľa historikov existuje viacero pohľadov na to, prečo vôbec vznikli v koncentračných táboroch verejné domy. Jedným z nich mohla byť snaha nacistov odmeňovať väzňov za ťažkú prácu a motivovať ich k lepším výkonom. Mysleli si, že ak chcú od väzňov, aby vládali čo najviac, musia si vedieť naplniť aj svoje sexuálne potreby.

Podľa ďalšej teórie historikov stavali nacisti verejné domy ako nástroj na boj proti homosexualite, ktorú vnímali ako niečo neprijateľné. Žiaľ, to, čo bolo ich skutočnou motiváciu k ich vybudovaniu, dnes už jednoznačne povedať nedokážeme.

V nevestincoch pracovali mladé väzenkyne. Ilustračná fotografia. Zdroj: Youtube/@HISTORY LAND

História nacistických nevestincov sa začala písať v roku 1942, keď dostal lekár SS Siegfried Schwela za úlohu zostaviť plán fungovania verejných domov v koncentračných táboroch. Keď si všetko poriadne premyslel, predstavil ho svojim kolegom na stretnutí väzenských lekárov, píše portál Daily Mail.