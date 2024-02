Influencerku kritizujú za šírenie antifeminizmu. Niektorým ľuďom sa nepáči, že propaguje stereotyp ženy v domácnosti

Vo videách tvrdí, že ju do ničoho nikto nenúti a varenie ju baví. Manželovi pripravuje domáce cestoviny a deťom zase cereálie. Nie všetkým sa však jej obsah pozdáva.

Tiktoková hviezda, modelka a matka dvoch detí Nara Smith rozprúdila búrlivé debaty na sociálnych sieťach. Svojim deťom doma vyrába cereálie, arašidové maslo, pečie praclíky či pripravuje domácu mozzarellu. Istá časť jej divákov si však myslí, že šíri antifeministické ideály tým, že údajne propaguje stereotyp ženy v domácnosti.

Ona sa však bráni a tvrdí, že ju táto rola „žienky domácej“ baví, píše Daily Mail. Len 22-ročná Nara, ktorá je vydatá za modela Luckyho Bluea Smitha a čaká s ním ich tretie dieťa, sa na sociálnych sieťach preslávila tzv. „trad-wife“ trendom.

Na Tiktoku sa jej videá o tom, ako svojmu manželovi a deťom vyvára a vypeká jedlá ako z reštauračného jedálneho lístka, stali virálnymi. Kým časť jej fanúšikov je nadšená a inšpiruje sa jej receptami, istej časti publika sa nepáči, že influencerka vo videách stvárňuje „tradičnú submisívnu manželku“.

Podľa denníka The Guardian ide o idealizovanie života ženy v domácnosti, ktorá sa „len“ stará o svoje deti, manžela, varí alebo upratuje. Skrátka, všetko to, čo by sa od nej očakávalo pred sedemdesiatimi rokmi. Nara sa však nesťažuje a na internete sledujúcim neustále prízvukuje, aký je jej život skvelý a nedokáže si ho vynachváliť.