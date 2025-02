Selena Gomez a Benny Blanco oznámili spoločný album: Ich prvý song o láske je už vonku

Speváčka len pred pár mesiacmi zdieľala na svojej sociálnej sieti, že sa zasnúbila. O ruku ju požiadal Benny Blanco, s ktorým sú spolu od roku 2023. Teraz fanúšikov prekvapili oznámením spoločného albumu.

Ich prvý spoločný album nesie názov I Said I Love You First a jeho vydanie je naplánované na 21. marca. V instagramovom príspevku Selena napísala, že album vychádza s jej najlepším priateľom Bennym Blancom, s ktorým je aj zasnúbená.

Prvá pieseň, ktorú si z ich albumu môžeme vypočuť, je Scared Of Loving You, ktorá už je dostupná na všetkých streamovacích platformách. Predpokladá sa, že album ponúkne intímny náhľad do ich vzťahu. Môžeme sa teda tešiť na úprimné zdieľanie ich citov prostredníctvom textov piesní.