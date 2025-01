Selena Gomez zverejnila emotívne video, v ktorom sa rozplakala. Kritizovala v ňom politiku Trumpa, neskôr ho však vymazala

V emotívnom odkaze, ktoré neskôr zmazala, prehovorila o násilných deportáciách Mexičanov. Selena pochádza z mexickej rodiny po otcovej strane, preto túto tému vníma veľmi citlivo.

Donald Trump, ktorý sa len minulý týždeň stal 47. prezidentom USA, od nástupu do funkcie urobil viaceré kroky, ktoré sa časti verejnosti nepáčia. Spojené štáty americké kvôli nemu odstúpili od parížskej klimatickej dohody, rozhodol o vystúpení z WHO a začal robiť „čistky“ s prisťahovalcami.

Aj speváčka Selena Gomez vyjadrila nespokojnosť s činmi novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Na svojej instagramovej storke natočila dojemné video, v ktorom plače. Reagovala tým na kontroverznú imigračnú politiku prezidenta Trumpa, konkrétne na deportácie Mexičanov, informuje portál LadBible.

Selena, ktorá sama pochádza z mexicko-americkej rodiny, vyjadrila hlboký smútok nad tým, ako takéto rozhodnutia rozdeľujú rodiny a ovplyvňujú životy nevinných ľudí. Jej otec, Ricardo Joel Gomez, je Mexičan. Video zverejnila len deň po tom, čo bolo zatknutých 956 ľudí v rámci celoštátneho zásahu proti prisťahovalectvu.

„Je mi to ľúto. Všetci moji ľudia sú napadnutí, deti. Nerozumiem. Mrzí ma to, chcela by som niečo urobiť, ale nemôžem. Neviem, čo mám robiť. Skúsim všetko, sľubujem,“ povedala vo videu 32-ročná speváčka.

Neskôr svoje videá na Instagrame zmazala kvôli vlne kritiky od Trumpových podporovateľov. Namiesto toho pridala čiernu fotku, na ktorej bolo napísané: „Zjavne nie je v poriadku prejavovať empatiu ľuďom.“