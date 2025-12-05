Netflix by mal získať aj konkurenciu HBO Max.
Netflix prevezme filmové štúdiá a streamovaciu divíziu spoločnosti Warner Bros Discovery (WBD), informuje CNBC.
Dohodu o kúpe Warner Bros Discovery oznámil Netflix v piatok a tým sa rýchlo ukončil dramatický súboj, do ktorého sa zapojili aj Paramount Skydance a Comcast.
Netflix za WBD zaplatí v hotovosti a akciách 27,75 miliárd dolárov. Hodnota vlastného kapitálu tak dosahuje 72 miliárd dolárov a celková hodnota podniku približne 82,7 miliardy dolárov (70,89 miliardy eur). Dohoda sa týka filmového štúdia WBD a streamovacej služby HBO Max a podlieha ešte schváleniu regulačných orgánov aj akcionárov WBD.
„Viem, že niektorí z vás sú prekvapení, že robíme túto akvizíciu, a určite chápem prečo. V priebehu rokov sme boli známi ako stavitelia, nie kupujúci,“ povedal v piatok ráno na investorskom telefonáte spoluriaditeľ Netflixu Ted Sarandos.
WBD predtým dokončí plánované vyčlenenie televíznej siete, ktorej súčasťou sú platené televízne stanice TNT a CNN. Uzavretie najnovšej akvizície sa očakáva až po dokončení tohto vyčlenenia zhruba v treťom štvrťroku 2026.