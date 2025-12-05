Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. decembra 2025 o 15:46
Čas čítania 0:38
TASR

Netflix oznámil veľkú dohodu. Preberie časť spoločnosti Warner Bros, získa aj HBO Max

Netflix oznámil veľkú dohodu. Preberie časť spoločnosti Warner Bros, získa aj HBO Max
Zdroj: Netflix
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Netflix by mal získať aj konkurenciu HBO Max.

Netflix prevezme filmové štúdiá a streamovaciu divíziu spoločnosti Warner Bros Discovery (WBD), informuje CNBC.

Dohodu o kúpe Warner Bros Discovery oznámil Netflix v piatok a tým sa rýchlo ukončil dramatický súboj, do ktorého sa zapojili aj Paramount Skydance a Comcast.

Netflix za WBD zaplatí v hotovosti a akciách 27,75 miliárd dolárov. Hodnota vlastného kapitálu tak dosahuje 72 miliárd dolárov a celková hodnota podniku približne 82,7 miliardy dolárov (70,89 miliardy eur). Dohoda sa týka filmového štúdia WBD a streamovacej služby HBO Max a podlieha ešte schváleniu regulačných orgánov aj akcionárov WBD.

„Viem, že niektorí z vás sú prekvapení, že robíme túto akvizíciu, a určite chápem prečo. V priebehu rokov sme boli známi ako stavitelia, nie kupujúci,“ povedal v piatok ráno na investorskom telefonáte spoluriaditeľ Netflixu Ted Sarandos.

WBD predtým dokončí plánované vyčlenenie televíznej siete, ktorej súčasťou sú platené televízne stanice TNT a CNN. Uzavretie najnovšej akvizície sa očakáva až po dokončení tohto vyčlenenia zhruba v treťom štvrťroku 2026.

Odporúčané
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa 4. decembra 2025 o 14:14
Odporúčané
Muž obchádza svet pešo. Cesta Karla Bushbyho teraz po 30 rokoch chôdze vedie cez Slovensko Muž obchádza svet pešo. Cesta Karla Bushbyho teraz po 30 rokoch chôdze vedie cez Slovensko 5. decembra 2025 o 15:24
Odporúčané
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko 5. decembra 2025 o 14:24
Netflix
Zdroj: Netflix
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
NETFLIX
Odporúčame
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
včera o 12:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita e
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
včera o 09:04
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
pred 3 hodinami
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky e
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
dnes o 08:30
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe e
Sponzorovaný obsah
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
1. 12. 2025 10:00
Storky
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Lifestyle news
Total War sa vracia do stredoveku: Po 17 rokoch prichádza MEDIEVAL III, na hru si však poriadne počkáme pred 3 hodinami
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne pred 3 hodinami
Netflix oznámil veľkú dohodu. Preberie časť spoločnosti Warner Bros, získa aj HBO Max dnes o 15:46
Muž obchádza svet pešo. Cesta Karla Bushbyho teraz po 30 rokoch chôdze vedie cez Slovensko dnes o 15:24
Toto je 20 článkov na Wikipédii, ktoré v roku 2025 hýbali internetom. Najčítanejší ťa prekvapí dnes o 14:42
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko dnes o 14:24
Obľúbená európska destinácia odmeňuje turistov. Za dobré skutky môžeš dostať jedlo aj vstupy do múzeí zadarmo dnes o 13:53
Má len 15 rokov a už má doktorát z kvantovej fyziky. Tínedžer z Belgicka má IQ až 145 dnes o 12:24
The North Face a SKIMS prichádzajú s druhou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčnosť dnes o 11:33
VIDEO: Camp Rock 3 je späť. Pozri si nový trailer k najväčšiemu comebacku disney detstva dnes o 10:36
Spravodajstvo
Krimi Vláda Roberta Fica Dôchodky Autonehoda
Viac
Policajti odhalili tajnú fabriku. Na východe Slovenska vyrábali alkohol a cigarety
pred hodinou
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
pred hodinou
Ďalšia slovenská mliekareň končí. Produkty dodávala do obchodov, kde možno nakupuješ aj ty
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
včera o 15:57
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
pred 3 dňami
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá
včera o 13:03
VIDEO: Camp Rock 3 je späť. Pozri si nový trailer k najväčšiemu comebacku disney detstva
VIDEO: Camp Rock 3 je späť. Pozri si nový trailer k najväčšiemu comebacku disney detstva
dnes o 10:36
Posledná séria Stranger Things má zásadné spojenie s najhoršou epizódou seriálu. Napraví ju?
Posledná séria Stranger Things má zásadné spojenie s najhoršou epizódou seriálu. Napraví ju?
1. 12. 2025 9:45
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
včera o 11:15
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Viac z Gastro Všetko
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
pred 3 hodinami
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
22. 11. 2025 10:30
KVÍZ: Prečo sa jedia oblátky s cesnakom a čo sa pridáva do vianočnej kapustnice? Dokáž, že vieš, ako pripraviť štedrú večeru
pred 3 dňami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Značka Xiaomi má vianočný výpredaj. Ušetri na smartfónoch, vysávačoch, TV či elektronickej kolobežke
Tech
pred 3 hodinami
PR správa
Značka Xiaomi má vianočný výpredaj. Ušetri na smartfónoch, vysávačoch, TV či elektronickej kolobežke
pred 3 hodinami
Určite si niečo vyberieš.
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Vianočné trhy v Prešove: Dokážeš sa tu v roku 2025 nasýtiť a napiť do 10 eur? (Reportáž)
pred 3 hodinami
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Seriálová Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
pred 3 hodinami
December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®
December je plný teniskových bangrov: Nike Air Force 1 pre Kobeho Bryanta či bežecký kúsok s kryštálmi Swarovski®
dnes o 16:00
Predstavujeme ti novú kartovú hru Menučko. Priprav sa na pikantné otázky, ktoré okorenia každé rande alebo večer s kamošmi
Predstavujeme ti novú kartovú hru Menučko. Priprav sa na pikantné otázky, ktoré okorenia každé rande alebo večer s kamošmi
dnes o 15:59
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
včera o 14:14
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
včera o 11:15
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
včera o 15:57
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
včera o 09:04
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
dnes o 08:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
30. 11. 2025 10:00
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
včera o 14:14
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
pred 2 dňami
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia