Mladá raperka Luisa zverejnila na Instagrame sériu fotografií, na ktorých obvinila svojho priateľa z domáceho násilia a zneužívania žien na prostitúciu.

Slovenská raperka a členka ComebackGangu Luisa zverejnila na sociálnej sieti sériu znepokojivých fotografií, na ktorých má zranenú tvár a monokel pod pravým okom.

Zranenia jej údajne spôsobil jej priateľ Sebastián, ktorý podľa tvrdení mladej raperky prevádzkuje spolu so svojím kamarátom erotický klub v Banskej Bystrici. V ňom vraj zneužívajú ženy na prostitúciu. „Keď si ma vyfackal tak, že doteraz nemôžem chodiť medzi ľudí kvôli všetkým modrinám som držala pi*u a krok a týrala sa doma za to, že je to moja chyba,“ napísala Luisa.

Násilie zo strany vedenia vraj prežívali aj pracovníčky erotického klubu. „Pár týždňov dozadu ste svoju zamestnankyňu zmlátili, keď ste ju ožrali do bezvedomia tak ju Jakub (kamarát prevádzkovateľa podniku) zmlátil, oš*al a poslali ste ju na výplach žalúdka,“ opísala situáciu Luisa.

O situácii v nočnom klube majú podľa tvrdení raperky Luisy vedieť aj miestni policajti, ktorí si údajne podávajú s prevádzkovateľmi podniku ruku.