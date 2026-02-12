Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti Allegro.
dnes 12. februára 2026 o 16:00
Dubajskej čokoláde odzvonilo: Slováci na Valentína kupujú darčeky, ktoré vydržia

Dubajskej čokoláde odzvonilo: Slováci na Valentína kupujú darčeky, ktoré vydržia
Slováci pristupujú k Valentínu čoraz pragmatickejšie a namiesto krátkodobých trendov uprednostňujú darčeky s dlhodobým využitím, kvalitou a reálnou hodnotou.

Vyplýva to z najnovších dát európskeho online trhoviska Allegro, podľa ktorých sa medzi najžiadanejšie valentínske darčeky na Slovensku tento rok zaradili okrem klasických symbolov lásky aj smart hodinky či arabské parfumy.

Valentín si na Slovensku pripomína väčšina populácie – 66 % Slovákov ho oslavuje aspoň občas, pričom tretina pravidelne. Až 8 z 10 ľudí, ktorí Valentína slávia, plánuje svojej polovičke kúpiť darček. Najčastejšie pritom siahajú po sladkostiach, kvetoch a praktických daroch podľa záujmov partnera, no významnú úlohu zohrávajú aj kozmetika, zážitky či šperky a hodinky. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Perfect Crowd pre Allegro medzi Slovákmi vo veku 18 až 65 rokov.

Tohtoročný sviatok zamilovaných tak potvrdzuje výrazný posun v nákupnom správaní Slovákov. Slovensko sa profiluje ako trh uvážlivých romantikov, ktorí vedia, že láska sa neprejavuje naskočením na módnu vlnu, ale premysleným a zmysluplným výberom. Hoci sladkosti a drobnosti so zamilovanou tematikou ako sú plyšové medvedíky, bonboniéra či Lego kytice majú stále svoje miesto, čoraz viac Slovákov investuje do darčekov, ktoré majú hodnotu aj po Valentínovi.

Hitom sú smart hodinky

Elektronika patrí na Slovensku tento rok medzi najsilnejšie valentínske kategórie. Priemerná hodnota valentínskeho košíka v tejto kategórii sa pohybuje v rozpätí 110 – 140 €, pričom Slováci majú tendencie radšej si počkať na zľavu na prémiový produkt, než aby siahli po lacnejšej alternatíve. V porovnaní s Poľskom a Českom sú Slováci ochotnejší investovať do prenosnej elektroniky viac.

Najmä ženy v období pred Valentínom mimoriadne aktívne nakupujú online a elektroniku často vyberajú ako darček pre partnerov – najmä smart hodinky či prenosné reproduktory do auta. Medzi najžiadanejšie patria smart hodinky, ktoré kombinujú survival funkcie (GPS mapy) s elegantným dizajnom vhodným aj na nosenie do práce. Rastie aj záujem o spoločné darčeky pre páry, napríklad sety slúchadiel v akciách typu „druhý kus za polovicu“.

Zaujímavým trendom je rast popularity čítačiek e-kníh s podporou audia – dáta európskej online platformy Allegro ukazujú, že Slováci milujú audioknihy. Zariadenia kombinujúce E-ink a Bluetooth medziročne narástli o 20 %. Do čítačiek a slúchadiel s aktívnym potlačením hluku pritom investujú častejšie ženy.

Allegro
Zdroj: Allegro

Najžiadanejšia elektronika na Valentína

  • Smart hodinky – najmä prémiové modely kombinujúce GPS, mapy a zdravotné dáta s elegantným dizajnom vhodným aj do kancelárie. V segmente darčekov do 200 eur vytláčajú klasické analógové hodinky. Dominujú značky Garmin (Fenix, Epix), Huawei (Watch GT Pro) a Apple Watch Ultra.
  • Výkonné Bluetooth reproduktory – návrat veľkých „party“ modelov s funkciou Bass Boost a LED efektmi. Najpredávanejšie značky: JBL, Sony, Sencor.
  • Lifestyle TWS slúchadlá – minimalistické štuple do uší alebo dizajnové modely pripomínajúce šperk. Najžiadanejšie sú modely od Xiaomi, Samsung a Apple.

Šperky a hodinky: hitom sú prstene

Zatiaľ, čo v susednom Česku dominujú skôr náušnice, náramky a prívesky, najpredávanejšími produktami v kategórii šperkov na Allegro sú na Slovensku v období pred Valentímom prstene (vrátane zásnubných) a obrúčky – v počte kusov ide až o 100% medziročný nárast.

Spoločným trendom oboch krajín je popularita príveskov s tematikou seriálu Stranger Things. Zaujímavosťou je, že Slováci nemajú záujem o zľavnené sety šperkov, ale skôr o samostatné kúsky.

Spomedzi šperkov a doplnkov sa najviac predávajú:

  • prstene a obrúčky
  • zlaté retiazky
  • náušnice
  • pánske hodinky, ktoré sa predávajú až 3,5-krát častejšie než dámske modely

Kozmetika: starostlivosť o seba ako prejav lásky

V kozmetike dominujú praktické kategórie. Najväčší rast zaznamenala starostlivosť o vlasy, nasledovaná pleťovými krémami, ktorých predaje sa medziročne takmer zdvojnásobili. V parfumoch sa na čelo rebríčkov dostali arabské značky, ktoré zosadili tradičných lídrov. Druhou najsilnejšou skupinou sú luxusné značky.

Popularite sa teší aj prémiová starostlivosť založená na zážitku, akými sú napríklad produkty značky Rituals. V segmente beauty zariadení sa zvýšil predaj značky Foreo, ktorej produkty sa čoraz častejšie objavujú na wishlistoch. Populárnym valentínskym darčekom pre pánov ostáva i kozmetika silných značiek Gillette, NIVEA Men a Old Spice.

Nehynúca valentínska klasika

V top rebríčku najpredávanejších valentínskych darčekov si stabilne držia svoju pozíciu klasické valentínske darčeky – milé a sladké drobnosti či kvety. Slováci sa však vracajú ku klasike. Zatiaľ, čo vlani zažívala dubajská čokoláda hotový boom, zdá sa, že tento rok po nej ošiaľ utíchol. Trendy sú nasledovné:

  • Merci je najobľúbenejšou značkou čokoládovej bonboniéry
  • LEGO Botanicals – vlaňajší hit sa stal modernou alternatívou ku kvetom,
  • úspech prežíva vajíčko s figúrkou alebo gadgetom Kinder Joy (Stranger Things),
  • zo susedných krajín sa k nám blíži trend Lotus Biscoff, ktorý súvisí so sociálnymi sieťami a virálnym trendom domácich dezertov pripravovaných z týchto sušienok.

Hračky pre dospelých: záujem narastá, preferencie sa líšia

Aj segment hračiek pre dospelých a erotických pomôcok eviduje v predvalentínskom období nárast predaja. Zatiaľ, čo však Poliaci častejšie kupujú hračky pre ženy, na Slovensku sa predávajú predovšetkým umelé vagíny, vibračné análne kolíky a realistické sex bábiky. Pozoruhodným faktom je, že Slováci tieto produkty najčastejšie nakupujú v pondelok a v nedeľu, zatiaľ čo v susedných krajinách skôr počas pracovných dní.

Slováci sú pragmatickí romantici

Valentín 2026 ukazuje, že Slováci sú v láske skôr pragmatici – väčšina nehľadá rýchle a pompézne romantické gestá, ale skôr praktické darčeky s dlhodobejším využitím. Lásku vyjadrujú premyslene – a práve to je najvýraznejší trend tohto roka.

