dnes 27. januára 2026 o 10:52
Čas čítania 1:16
Richard Balog

Milióny na zápästí. Travis Scott ukázal v Paríži hodinky Richard Mille so skeletizovaným puzdrom

Milióny na zápästí. Travis Scott ukázal v Paríži hodinky Richard Mille so skeletizovaným puzdrom
Zdroj: Marc Piasecki/WireImage
Raper z Houstonu potvrdil svoj vycibrený vkus.

Parížsky týždeň módy priniesol okrem nových sezónnych kolekcií s rukopisom renomovaných návrhárov, ktoré rozoberieme v samostatnom článku, aj virálne momenty zo zákulisia a outfity v podaní celebrít.

Pozornosť médií a všetkých módnych nadšencov na seba strhol počas prehliadky Hermès raper Travis Scott, ktorý mal na zápästí hodinky Richard Mille za viac ako 2 milióny dolárov.

Travis Scott ukázal na prehliadke módneho domu Hermès hodinky Richard Mille za viac ako 2 milióny dolárov.
Travis Scott ukázal na prehliadke módneho domu Hermès hodinky Richard Mille za viac ako 2 milióny dolárov. Zdroj: Marc Piasecki/WireImage

34-ročný interpret, ktorý minulý rok ukončil najzárobkovejšie rapové turné v histórii CIRCUS MAXIMUS, sedel na prehliadke poslednej kolekcie Véronique Nichanian pre Hermès v prvom rade v tmavomodrom obleku ušitom na mieru, zladenom s luxusnými doplnkami.

Okrem diamantových náušníc a prsteňa pútali pozornosť mimoriadne vzácne hodinky Richard Mille RM 75-01 Flying Tourbillon Sapphire s katalógovou cenou približne 2,2 milióna dolárov.

Model predstavuje rovnováhu medzi technickou dokonalosťou a odvážnou estetikou, ktorá je charakteristická pre značku. Mechanizmus, ktorý spája lietajúci tourbillon a barel, ponúka skeletizovanú architektúru špeciálne navrhnutú tak, aby sa integrovala do puzdra zo zafíru s hrúbkou len 2,3 milimetra. Trojdielne puzdro vyrobené zo syntetického zafíru, navrhnuté s dôrazom na čistotu a odolnosť, je majstrovským dielom mikrometrickej presnosti, ktorého výroba si vyžaduje viac ako 1 000 hodín obrábania a leštenia.

Richard Mille RM 75-01 Flying Tourbillon Sapphire
Zdroj: Richard Mille

Pod priehľadným puzdrom sa skrýva mechanický paradox – ultraľahký, ale robustný mechanizmus, minimalistický vo svojej konštrukcii, avšak komplexný vo svojom prevedení. Titánová základná doska, pokrytá 5N zlatom PVD, podporuje kolieska upravené ródiom a mostíkový systém, ktorý eliminuje prebytočné prvky a zdôrazňuje hĺbku.

Viac detailov o modeli Richard Mille RM 75-01 Flying Tourbillon Sapphire nájdeš na webe ikonickej značky.

Travis Scott je americký raper, ktorý sa narodil 30. apríla 1991 v Houstone. Pozornosť mainstreamu a popularitu si získal vďaka svojmu jedinečnému psychedelickému štýlu a energickým vystúpeniam s nezameniteľnou atmosférou.

Vo svojom hudobnom katalógu má úspešné mixtapy, 4 štúdiové albumy aj množstvo platinových singlov s miliardami streamov. Často je označovaný za jedného z najvplyvnejších interpretov v žánroch hip-hop a rap.

Mimo hudobnú kariéru založil značku Cactus Jack a v spolupráci s Nike predstavuje limitované verzie ikonických modelov tenisiek a kolekcie oblečenia.

FASHION RAP
