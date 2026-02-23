Projekt Kunterakt premieňa odpad a deadstock oblečenie na jedinečné kúsky a organizuje workshopy, ktoré spájajú komunitu, kreativitu a nekonvenčný prístup k móde.
Kunterak je projekt, ktorý spája udržateľnosť, jednoduchú kreativitu a neobvyklú filozofiu, ktorou pristupuje k oblečeniu. Členovia kolektívu - Maty Grznár, Svetlana Pešadíková, Dária Skalická, Linda Straková a Bianka Šipecová spolupracujú aj s umelcami okolo nich, ktorých hodnoty sa prelínajú.
Tento kolektív nemá klasický fashion background a každý z nich má vyštudovaný iný odbor, ale aj táto interdisciplinárnosť ich v tom, čo robia, posúva ďalej. Ich odevy môžeš poznať nielen z Pohody, kde mali pop-up, ale napríklad aj vďaka merchu, ktorý tvoria pre skupinu Berlin Manson.
Naša filozofia je taká, že pravidlá neexistujú – ideme mimo nich a učíme to aj na workshopoch.