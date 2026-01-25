Výstup sledovali tisíce ľudí priamo na mieste a milióny po celom svete.
Svetoznámy lezec Alex Honnold po svojom extrémnom výstupe na mrakodrap Taipei 101 hovorí, že nechce ľuďom vnucovať jeden konkrétny odkaz. Dúfa však, že si z jeho výkonu každý vezme to, čo práve potrebuje, informoval web The Hollywood Reporter.
Honnold bez lana vyliezol na 508 metrov vysokú budovu v rámci živého prenosu Skyscraper Live na Netflix. Po návrate na zem priznal, že podobne ako pri jeho filme Free Solo si diváci význam často vyložia po svojom, niektorých motivuje k osobným výzvam, iných len prinúti zamyslieť sa nad tým, ako trávia svoj čas.
Alex Honnold finishes the climb of Taipei101…— Jonathan Hall 🌌 (@DrJMMHall) January 25, 2026
Výstup trval približne hodinu a pol
„Nejde o to, aby ľudia začali riskovať život,“ vysvetlil. „Skôr aby si uvedomili, že čas je obmedzený a mali by ho využiť zmysluplne. Ak tvrdo pracujete, dokážete aj ťažké veci.“
Jeho manželka Sanni McCandless dodala, že ľudia si často neuvedomujú, akú radosť Honnold z lezenia má. Podľa nej nepôsobí vystresovane, ale skôr ako dieťa, ktoré sa hrá a úprimne si to užíva.
Samotný výstup trval približne hodinu a pol a rozdelil sa na tri časti – spodnú „rozcvičku“, dlhý technicky náročný stred a extrémne exponovaný vrchol s úzkou špicou. Počasie bolo síce slnečné, no vo vyšších častiach bojoval so silným vetrom a únavou.
Výstup sledovali tisíce ľudí
Na úplnom vrchole zamával divákom, vykríkol nadšene „siiiick“ a spravil si selfie. Výstup sledovali tisíce ľudí priamo na mieste a milióny po celom svete.
Honnold priznal, že ho prekvapila energia davu. „Dodalo mi to silu. Bolo to viac oslavné, než som čakal. A to bolo fakt super.“
Alex Honnold and his wife Sanni after he completed his historic free solo climb of Taipei 101 #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/Xm2CHmGWqq— Netflix (@netflix) January 25, 2026