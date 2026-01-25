Hlavné témy
dnes 25. januára 2026 o 10:26
Natália Mišániová

VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta

VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
Zdroj: x.com/@predictheory
Výstup sledovali tisíce ľudí priamo na mieste a milióny po celom svete.

Svetoznámy lezec Alex Honnold po svojom extrémnom výstupe na mrakodrap Taipei 101 hovorí, že nechce ľuďom vnucovať jeden konkrétny odkaz. Dúfa však, že si z jeho výkonu každý vezme to, čo práve potrebuje, informoval web The Hollywood Reporter.

Honnold bez lana vyliezol na 508 metrov vysokú budovu v rámci živého prenosu Skyscraper Live na Netflix. Po návrate na zem priznal, že podobne ako pri jeho filme Free Solo si diváci význam často vyložia po svojom, niektorých motivuje k osobným výzvam, iných len prinúti zamyslieť sa nad tým, ako trávia svoj čas.

Výstup trval približne hodinu a pol

„Nejde o to, aby ľudia začali riskovať život,“ vysvetlil. „Skôr aby si uvedomili, že čas je obmedzený a mali by ho využiť zmysluplne. Ak tvrdo pracujete, dokážete aj ťažké veci.“

Jeho manželka Sanni McCandless dodala, že ľudia si často neuvedomujú, akú radosť Honnold z lezenia má. Podľa nej nepôsobí vystresovane, ale skôr ako dieťa, ktoré sa hrá a úprimne si to užíva.

 

Samotný výstup trval približne hodinu a pol a rozdelil sa na tri časti – spodnú „rozcvičku“, dlhý technicky náročný stred a extrémne exponovaný vrchol s úzkou špicou. Počasie bolo síce slnečné, no vo vyšších častiach bojoval so silným vetrom a únavou.

Výstup sledovali tisíce ľudí

Na úplnom vrchole zamával divákom, vykríkol nadšene „siiiick“ a spravil si selfie. Výstup sledovali tisíce ľudí priamo na mieste a milióny po celom svete.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NetflixSports (@netflixsports)

Honnold priznal, že ho prekvapila energia davu. „Dodalo mi to silu. Bolo to viac oslavné, než som čakal. A to bolo fakt super.“

Alex Honnold a jeho manželka Sanni
Zdroj: Netflix/propagační materiál
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Spravodajstvo
Slovensko Počasie Ekonomika Zahraničie
Viac
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
pred 33 minútami
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred hodinou
Na horách hrozí vietor až 160 km/h. SHMÚ varuje aj pred hustou hmlou a výdatným dažďom na viacerých miestach Slovenska
pred hodinou

