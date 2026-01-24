Novinka sa zavádza postupne a prichádza aj s obmedzením, na ktoré si budú musieť ľudia zvyknúť.
Mnohí z nás sa po rokoch konečne dočkajú a budú si môcť zmeniť svoju e-mailovú adresu. Google totiž postupne zavádza možnosť upraviť e-mail prepojený s účtom Google, vrátane zmeny existujúcej adresy Gmail na novú adresu s koncovkou @gmail.com.
Pre mnohých je to vítaná novinka – pôvodnú adresu si často zakladali ešte v mladosti a dnes sa za ňu buď hanbia, alebo im jednoducho už nevyhovuje. Zmena pritom nebude znamenať stratu starého e-mailu ani dát.
Ak sa používateľ rozhodne pre novú adresu, pôvodná Gmail adresa zostane aktívna ako alias. To znamená, že e-maily budú fungovať ďalej a do služieb Google sa bude dať prihlásiť novou aj starou adresou.
Ako však upozorňuje TechCrunch, má to aj jeden háčik. Po zmene si nebude možné vytvoriť ďalšiu novú Gmail adresu prepojenú s účtom počas nasledujúcich 12 mesiacov.