dnes 24. januára 2026 o 10:50
Hana Divišová

Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov

Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Novinka sa zavádza postupne a prichádza aj s obmedzením, na ktoré si budú musieť ľudia zvyknúť.

Mnohí z nás sa po rokoch konečne dočkajú a budú si môcť zmeniť svoju e-mailovú adresu. Google totiž postupne zavádza možnosť upraviť e-mail prepojený s účtom Google, vrátane zmeny existujúcej adresy Gmail na novú adresu s koncovkou @gmail.com.

Pre mnohých je to vítaná novinka – pôvodnú adresu si často zakladali ešte v mladosti a dnes sa za ňu buď hanbia, alebo im jednoducho už nevyhovuje. Zmena pritom nebude znamenať stratu starého e-mailu ani dát.

gmail
Zdroj: Unsplash/hostreviews

Ak sa používateľ rozhodne pre novú adresu, pôvodná Gmail adresa zostane aktívna ako alias. To znamená, že e-maily budú fungovať ďalej a do služieb Google sa bude dať prihlásiť novou aj starou adresou.

Ako však upozorňuje TechCrunch, má to aj jeden háčik. Po zmene si nebude možné vytvoriť ďalšiu novú Gmail adresu prepojenú s účtom počas nasledujúcich 12 mesiacov.

