Harry Styles vydal nový videoklip k skladbe Aperture, hlavnému singlu z dlho očakávaného nového albumu Kiss All the Time. Disco, Occasionally, ktorý vyjde už čoskoro.
Harry Styles sa pri práci na novom klipe znova spojil so známym režisérom Aubem Perriem, s ktorým už v minulosti natočil videá k singlom Satellite alebo Music For A Sushi Restaurant. Novinku Aperture si môžeš pustiť tu:
Album Kiss All the Time. Disco, Occasionally vychádza už 6. marca. Je to štvrtý štúdiový album hudobníka. Zároveň ide o Stylesovu prvú nahrávku od roku 2022, kedy vydal album Harry’s House. S tým zničil rekordy hitparád a vyhral Grammy za Album roka 2023. Novinka ponúkne celkom 12 skladieb (kompletný tracklist nájdeš nižšie).
Harry zároveň chystá turné, v rámci ktorého navštívi sedem metropol. Turné Together, Together, ktoré organizuje Live Nation, bude zahŕňať spolu 50 zastávok, a to konkrétne v Amsterdame, Londýne, São Paulo, Mexico City, New Yorku, Melbourne a Sydney od mája do decembra. Styles odohrá napríklad hneď 30 koncertov v newyorskej Madison Square Garden a šesť koncertov na Wembley Stadium.
Fanúšikovia a fanúšičky sa môžu tešiť aj na špeciálnych hostí. Stylesa na vybraných koncertoch doplnia napríklad Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé alebo Skye Newman.
Tracklist albumu Kiss All the Time. Disco, Occasionally:
1. Aperture
2. American Girls
3. Ready, Steady, Go!
4. Are You Listening Yet?
5. Taste Back
6. The Waiting Game
7. Season 2 Weight Loss
8. Coming Up Roses
9. Pop
10. Dance No More
11. Paint By Numbers
12. Carla’s Song