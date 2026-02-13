Posielanie darčekov kuriérom je nový trend. Tieto darčeky Slováci zasielajú svojim blízkym najčastejšie

Bratislava sa zaradila medzi top 5 miest globálne, kde sa funkcia „Poslať ako darček“ využíva najviac.
Romantika a starostlivosť dnes čoraz častejšie dostávajú praktickú podobu. V dobe zrýchleného životného tempa a narastajúcej fyzickej vzdialenosti sa práve jedlo a drobné pozornosti stávajú jednoduchým spôsobom, ako si udržať blízkosť a úprimne prejaviť záujem o druhých. Práve tento trend potvrdzujú dáta spoločnosti Wolt pri príležitosti prvého roka fungovania funkcie „Poslať ako darček“.
„Od spustenia funkcie pozorujeme na národnej i globálnej úrovni nový trend v nákupnom správaní, zákazníci si funkciu rýchlo osvojili. Takto vytvorené objednávky sú v priemere výrazne vyššie. Globálne ide o nárast o viac ako 50 % v porovnaní s bežnými objednávkami, na Slovensku išlo o viac ako 20 %. Nákup dosahuje hodnotu okolo 18 €,“ vysvetľuje hovorca spoločnosti Wolt pre Slovensko a Česko, Tomáš Kubík.
Dáta zároveň ukazujú, že Slováci pri darčekoch kombinujú tradíciu s kreativitou. Kvety tvorili takmer 25 % všetkých poslaných darčekov, pričom medzi nimi dominovali zmiešané kytice a klasické ruže. Výrazný záujem však zaznamenali aj jedlá. Prirodzenou súčasťou obdarúvania sa stali najmä burgre, pizza, sushi a sladké dobroty.
Významnú úlohu zohráva aj lokalita. Bratislava sa zaradila medzi top 5 miest globálne, kde sa funkcia „Poslať ako darček“ využíva najviac. Tento fakt poukazuje nielen na otvorenosť zákazníkov voči novým digitálnym riešeniam, ale aj na širokú ponuku partnerských prevádzok, ktorá umožňuje väčšiu variabilitu a personalizáciu darčekov.
Valentín ukázal, že darčekové objednávky cez Wolt nepoznajú presný časový rámec. Už medzi 9:00 a 11:00 sa vo všetkých krajinách, kde Wolt pôsobí, zrealizovalo viac ako 30 % darčekových objednávok.
Ľudia posielali kávu či drobné pozornosti ako prianie príjemného dňa. Večer medzi 18:00 a 21:00 romantické gestá opäť zaplnili prázdne žalúdky kvalitnou romantickou večerou, pričom takmer tretina z lásky darovaných objednávok bola odoslaná práve v tomto čase.
Zaujímavým trendom je aj rozširovanie samotného významu obdarúvania. Okrem kytíc a sladkostí si Slováci posielajú aj bežné potravinové nákupy, v ktorých nechýbajú položky ako mlieko, pečivo, banány či jogurty. Valentín sa tak čoraz viac mení z jednorazového sviatku na prejav každodennej pozornosti.
Funkcia „Poslať ako darček“ umožňuje ľuďom zostať v kontakte s blízkymi aj na diaľku a reaguje na meniace sa potreby moderného spotrebiteľa. Malé ranné gesto, večerné prekvapenie, praktická pomoc alebo jedlo a drobné darčeky sa stávajú prirodzenou súčasťou medziľudských vzťahov nielen počas Valentína, ale počas celého roka.