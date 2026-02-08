Hlavné témy
dnes 8. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 4:12

Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť

Anja Samardžija
Anja Samardžija
Netflix odhalil prvé tituly na rok 2026 a my sme pre teba zhrnuli tie najzaujímavejšie, ktoré by si nemal/a premeškať.

Rok 2026 na Netflixe sľubuje poriadnu nálož filmov pre každého. Pripravili sme pre teba prehľad desiatich najviac očakávaných kúskov, ktoré tento rok vyjdú.

Apex

Réžia: Baltasar Kormákur
Premiéra: 24. apríl

Sasha (Charlize Theron) sa snaží uniknúť traumám z minulosti a vydáva sa na osamelú výpravu do austrálskej divočiny. Jej pokoj však netrvá dlho. Rýchlo zisťuje, že nie je sama, keď ju začne prenasledovať sériový vrah, ktorého stvárnil Taron Egerton.

„Si výnimočná, Sasha,“ znie v traileri. „Už o tebe viem.“ „Nebezpečenstvo ti dáva pocit, že žiješ. Dokonalosť je jediná možnosť. Ale toto je úplne iné,“ pokračuje hlas. „Myslíš, že to zvládneš? Utekaj o život.“

Tento akčný thriller si môžeš pozrieť od 24. apríla.

Peaky Blinders: The Immortal Man

Réžia: Tom Harper
Premiéra: 20. marec

Pár rokov po skončení seriálu sa gang z Birminghamu opäť vracia na obrazovky v celovečernom filme Peaky Blinders: The Immortal Man. Príbeh nadväzuje na udalosti zo šiestej série a posúva Tommyho Shelbyho priamo do stredu druhej svetovej vojny.

Odporúčané
Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života Tento výber 10 nostalgických romantických komédií ti pomôže uveriť, že v roku 2026 nájdeš lásku svojho života 11. januára 2026 o 11:00

„Birmingham, rok 1940. Uprostred chaosu druhej svetovej vojny sa Tommy Shelby vracia zo svojho dobrovoľného exilu, aby čelil dosiaľ najničivejšiemu zúčtovaniu. S budúcnosťou rodiny a krajiny v stávke musí Tommy čeliť svojim vlastným démonom a rozhodnúť sa, či sa postaví svojmu dedičstvu, alebo ho úplne zničí,“ píše sa v synopse filmu.

Narnia: The Magician's Nephew

Réžia: Greta Gerwig
Premiéra: december 2026

Nová adaptácia Narnie v réžii Grety Gerwig (Barbie, Little Women) by mala doraziť na Netflix (ale predovšetkým do kín!) tento december. Film vychádza z prvej knihy série, The Magician's Nephew, ktorá rozpráva o vzniku krajiny Narnia a zrode zla. Podľa dostupných informácií sa film v niektorých detailoch od knihy odchýli. Fotky z natáčania totiž ukazujú, že dej sa odohráva v 50. rokoch 20. storočia, zatiaľ čo originálny príbeh sa odohráva v roku 1900.

Oficiálne obsadenie zatiaľ nebolo zverejnené, no podľa The Hollywood Reporter si vo filme zahrá Emma Mackey (Sex Education) ako Biela čarodejnica. O túto úlohu pôvodne zvažovali aj Charli XCX alebo Margaret Qualley. Rolu Aslana, hovoriaceho leva, ktorý je v knihách kráľom kráľov, prevezme Meryl Streep.

The Rip

Réžia: Joe Carnahan
Premiéra: 16. január

Kriminálny thriller s Mattom Damonom a Benom Affleckom dorazil na Netflix 16. januára, no určite si zaslúži svoje miesto v našom výbere. Obaja herci sa predstavia ako dvojica policajtov z miamského taktického narkotického tímu, ktorí sa snažia dosiahnuť spravodlivosť za nevyriešenú vraždu svojho kapitána. Stopy ich zavedú do opusteného skladu, kde drogový kartel ukrýva milióny dolárov.

Odporúčané
RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary 7. februára 2026 o 18:30

Réžiu prevzal Joe Carnahan, známy napríklad filmami Narc alebo Copshop. Príbeh je navyše inšpirovaný skutočným policajtom Chrisom Casianom, ktorý počas služby narazil na obrovskú sumu peňazí ukrytú v dome pri zásahu proti drogovému kartelu.

Ray Gunn

Réžia: Brad Bird
Premiéra: nešpecifikované

Ray Gunn je dlho očakávaný animovaný film z dielne Brada Birda, režiséra stojaceho za The Incredibles a Ratatouille. Na projekte sa pracovalo tri roky a rozpočet dosiahol 150 miliónov dolárov (približne 127 miliónov eur).

Odporúčané
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť 10. januára 2026 o 8:30

Film kombinuje klasickú noir atmosféru s futuristickým sci-fi svetom a sleduje Raymonda Gunna, posledného ľudského súkromného detektíva, ktorý sa ocitá vo svete, v ktorom roboti prevzali väčšinu ľudských povolaní. Jeho intuícia však upúta pozornosť bohatého podnikateľa, ktorý má na vyriešenie záhadný problém.

Po filme Úžasňákovia sa Brad Bird vracia s novým animovaným projektom
Po filme Úžasňákovia sa Brad Bird vracia s novým animovaným projektom Zdroj: Walt Disney Pictures
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
