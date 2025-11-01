Objavili sa špekulácie, že nová séria nadviaže na príbeh o čarodejniciach z tretej série.
Tvorca seriálu Ryan Murphy oznámil na Instagrame pokračovanie American Horror Story a zároveň potvrdil, že okrem Ariany Grande sa v novej sérii objavia aj hviezdy ako, Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett a Emma Roberts. Informoval o tom server Variety.
Návrat toľkých hviezd z minulosti viedol fanúšikov k špekuláciám, že 13. séria sa možno vráti k príbehu o čarodejniciach z tretej série (Coven). Špekuluje sa, že dej by sa mohol znova odohrávať v New Orleans na slávnej škole Miss Robichaux’s Academy.
Na bližšie detaily o nadchádzajúcej sérii si ale budeme musieť ešte počkať. Nová séria bude mať premiéru na Halloween v roku 2026.