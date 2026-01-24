Portugalský ostrov Madeira, známy svojimi levádami a dramatickou prírodou, zavádza prísnejšie opatrenia pre turistov. Cieľom je ochrana krajiny, regulácia davov a udržateľnejší cestovný ruch.
Madeira patrí medzi najobľúbenejšie turistické destinácie v Európe pre milovníkov turistiky, no rastúci záujem si vybral svoju daň. Regionálne úrady preto zvýšili poplatky za vstup na vybrané turistické trasy a zároveň zaviedli obmedzenie počtu návštevníkov na jednotlivých chodníkoch, informuje portál EuroNews.
Už od januára 2025 platí pre nerezidentov starších ako 12 rokov povinný poplatok za vstup na oficiálne turistické trasy PR. Ten sa teraz zvýšil z pôvodných 3 eur na 4,50 eura. Turisti si navyše musia vopred rezervovať presný čas vstupu v 30-minútovom intervale cez online systém SIMplifica.
Počet miest na jednotlivé časové okná je obmedzený, aby sa zabránilo preplneniu trás počas špičky. Miestni obyvatelia a deti do 12 rokov síce neplatia, no aj oni sa musia registrovať. Za porušenie pravidiel hrozí pokuta až do výšky 50 eur.
Zmeny sa dotkli aj ikonickej trasy PR1 medzi vrcholmi Pico do Areeiro a Pico Ruivo, ktorá bola po požiari v roku 2024 uzavretá. Jej opätovné otvorenie sa plánuje na apríl 2026 a vstupné bude výrazne vyššie – až 10,50 eura pre individuálnych turistov. Úrady to odôvodňujú vyššími nákladmi na údržbu a nové bezpečnostné prvky.
Výnosy z poplatkov poputujú priamo na údržbu chodníkov, ochranu prírody a čistenie trás. Podľa miestnych úradov väčšina turistov tieto kroky víta a chápe ich ako potrebnú cenu za zachovanie jedinečnej prírody Madeiry aj pre budúce generácie.