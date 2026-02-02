Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 2. februára 2026 o 10:50
Čas čítania 0:50
Marcela Laura Mrvová

Nový predstaviteľ Dumbledora ani pod tlakom kritiky neustúpil. Prečo prijal rolu v seriáli Harry Potter aj napriek kontroverzii?

Nový predstaviteľ Dumbledora ani pod tlakom kritiky neustúpil. Prečo prijal rolu v seriáli Harry Potter aj napriek kontroverzii?
Zdroj: Neilson Barnard/Getty Images
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Herec John Lithgow sa stal novým predstaviteľom Albusa Dumbledora v pripravovanom seriáli Harry Potter. Napriek výzvam, aby od projektu odstúpil pre kontroverzné názory autorky J.K. Rowling, sa rozhodol rolu prijať a vysvetlil svoje rozhodnutie.

Americký herec John Lithgow sa vyjadril k svojmu účinkovaniu v pripravovanom televíznom seriáli Harry Potter, kde stvárni postavu profesora Albusa Dumbledora. Urobil tak počas diskusie na filmovom festivale v Rotterdame, kde zároveň predstavoval svoj nový film Jimpa. Lithgow priznal, že jeho rozhodnutie prijať rolu vyvolalo rozporuplné reakcie, najmä pre pokračujúce kontroverzie spojené s autorkou knižnej predlohy J.K. Rowlingovej.

Odporúčané
Seriál Harry Potter sa už natáča priamo v uliciach Londýna. Fanúšikovia pristihli Hagrida aj Harryho Seriál Harry Potter sa už natáča priamo v uliciach Londýna. Fanúšikovia pristihli Hagrida aj Harryho 23. júla 2025 o 13:38

Lithgow priznal, že čelí značnej kritike zo strany fanúšikov a aktivistov pre prepojenie projektu s autorkou J.K. Rowling, ktorú mnohí kritizujú za jej postoje k trans právam. Herec označil Rowlingovej názory za „ironické a nevysvetliteľné“, najmä vzhľadom na to, že svet Harryho Pottera je podľa neho postavený na prijatí, láskavosti a empatii. Zároveň zdôraznil, že Rowling nie je aktívne zapojená do samotnej produkcie seriálu.

john lithgow
Zdroj: wikimedia commons/ Martyna Borkowski/ volně k použití
Odporúčané
HBO už začalo natáčanie seriálu Harry Potter. Zverejnili prvý záber z nakrúcania, na ktorom je nový Harry HBO už začalo natáčanie seriálu Harry Potter. Zverejnili prvý záber z nakrúcania, na ktorom je nový Harry 14. júla 2025 o 19:01

„Potterov svet je o dobrom proti zlému, o láskavosti proti krutosti,“ povedal Lithgow a dodal, že v textoch knihy „nevidí žiadnu stopu transfóbie“. Zdôraznil, že napriek výzvam, aby úlohu odmietol, sa rozhodol v projekte zostať.

Herec taktiež s humorom poznamenal, že hoci práve oslávil 80. narodeniny, podpísal kontrakt na osemročné účinkovanie v seriáli – čo ho podľa jeho slov záväzne spája s postavou Dumbledora až do veku 88 rokov.

Pripravovaný Harry Potter seriál, produkovaný HBO, má byť rozsiahlym a verným adaptáciou kníh J.K. Rowlingovej, pričom jeho premiéra sa očakáva v roku 2027.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI CELEBRITY
Odporúčame
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
refresher+
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
včera o 15:50
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
refresher+
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
pred 2 hodinami
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
včera o 17:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
pred 3 dňami
Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)
refresher+
Janka z Bardejova patrí k najsilnejším ženám sveta: Keď vyhráš majstrovstvá, dostaneš možno 600 eur (Reportáž)
včera o 09:03
Storky
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
Lifestyle news
Freska v Ríme vzbudila nečakanú pozornosť. Anjel sa nápadne podobá na premiérku Meloniovú
pred 19 minútami
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami z Undergroundu
pred hodinou
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Po výhre v Love Islande bude o ďalší titul šampióna bojovať Trabo
pred hodinou
ICE OUT: Grammy sa stali miestom protestu. Kehlani, Billie Eilish či Bad Bunny sa vyjadrili k násiliu páchanému na imigrantoch
pred 2 hodinami
Nový predstaviteľ Dumbledora ani pod tlakom kritiky neustúpil. Prečo prijal rolu v seriáli Harry Potter aj napriek kontroverzii?
pred 3 hodinami
VIDEO: „Diabol nosí Pradu 2“ má oficiálny trailer. Andy, Emily a Miranda sa opäť stretnú – tentoraz za úplne iných okolností
dnes o 08:52
Poznáme víťazov Grammy 2026: Večer ovládli Bad Bunny, Lady Gaga aj Kendrick Lamar
dnes o 06:53
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
včera o 17:43
1
Konečne poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
včera o 13:47
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie české nealko pivá podľa expertov. Víťaz ťa možno prekvapí
včera o 12:29
Spravodajstvo
Ekonomika Politika Zahraničie Počasie
Viac
Slovenských lyžiarov zasypala lavína vo švajčiarskych Alpách. Na pomoc im prišli vrtuľníky aj psovodi
pred 45 minútami
ZSSK spúšťa polročnú výluku. Vlaky budú vyrážať skôr, no do cieľa prídu neskôr
pred hodinou
Vyššia daň nebude len za nezdravé potraviny. Viac zaplatíme aj za oriešky
pred 2 hodinami

Viac z Osobnosti

Všetko
Martin a Michelle z Love Islandu opísali hrozivý zážitok z Maroka. Na dovolenke sa takmer otrávili plynom
Martin a Michelle z Love Islandu opísali hrozivý zážitok z Maroka. Na dovolenke sa takmer otrávili plynom
27. 1. 2026 8:45
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
pred 3 dňami
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
28. 1. 2026 10:12
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa
28. 1. 2026 16:18
Kristen Stewart zvažuje odchod z Ameriky. Kritizuje Trumpove návrhy a tvrdí, že v USA nemôže slobodne tvoriť
Kristen Stewart zvažuje odchod z Ameriky. Kritizuje Trumpove návrhy a tvrdí, že v USA nemôže slobodne tvoriť
26. 1. 2026 17:34
Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah
Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah
27. 1. 2026 12:14
Viac z Zdravie Všetko
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
pred 3 dňami
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
pred 4 dňami
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
pred 4 dňami
Viac z Fashion Všetko
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
dnes o 09:58
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
28. 1. 2026 10:12
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita
23. 1. 2026 16:00
Viac z Gastro Všetko
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
27. 1. 2026 8:30
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
22. 1. 2026 19:30
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
27. 1. 2026 16:28

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami z Undergroundu
Šport
pred hodinou
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami z Undergroundu
pred hodinou
Prvý zápas na poľskej pôde bude ozajstná nálož.
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Po výhre v Love Islande bude o ďalší titul šampióna bojovať Trabo
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Po výhre v Love Islande bude o ďalší titul šampióna bojovať Trabo
pred hodinou
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
refresher+
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
pred 2 hodinami
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
OUTFIT CHECK z Grammy Awards 2026: Dokonalé zladení Bieberovci, Lady Gaga ako čierna labuť aj odvážna Chappell Roan
dnes o 09:58
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
včera o 17:00
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
refresher+
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
včera o 15:50
Február prinesie jednu z najkrajších nocí: Na oblohe sa objaví fascinujúci Snežný Mesiac
Február prinesie jednu z najkrajších nocí: Na oblohe sa objaví fascinujúci Snežný Mesiac
včera o 06:32
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
refresher+
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
včera o 17:00
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
pred 3 dňami
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
pred 3 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia