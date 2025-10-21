Kategórie
dnes 21. októbra 2025 o 14:00
Čas čítania 5:52

FVLCRVM vydal po dekáde na scéne debutový album: „Východná Európa je plná protikladov, ktoré nechápem" (ROZHOVOR)

FVLCRVM vydal po dekáde na scéne debutový album: „Východná Európa je plná protikladov, ktoré nechápem“ (ROZHOVOR)
Zdroj: Matúš Barta
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
FVLCRVM je slovenský hudobník, známy svojou experimentálnou tvorbou v angličtine, no tentoraz sa uráčil dať fanúšikom to, čo naozaj nečakali.

FVLCRVM, vlastným menom Pišta Kráľovič, je na scéne už viac ako desať rokov, no až teraz sa rozhodol vydať projekt dlhší ako EPčko. Jeho debutový album EEST, celým názvom eastern european summer time, prináša mix toho, čím je Pišta známy. Či je to jedinečná produkcia, multižánrovosť alebo vokály v cudzom jazyku, tentokrát ale s malým twistom.

FVLCRVM je taktiež umelec, ktorý si zakladá na vizuáloch, ktoré často robí sám a ako nám minule prezradil, inšpiráciu hľadá vo všetkých blbostiach, ktoré ukladá do mobilu, či sú to screenshoty alebo TikToky.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo sa FVLCRVM rozhodol vydať svoj debutový album práve teraz?
  • Plánuje vydať viac trackov ako „Get Fuyarized“?
  • Čo ho viedlo k spevu v slovenčine po dlhej kariére v anglickom jazyku?
  • Dokáže ho uživiť hudba na Slovensku? 
  • Je na stole spolupráca s jeho starou skupinou Nvmeri?
  • Aj to, ktorých zahraničných umelcov by ti odporučil. 

Tvoj debutový album EEST vyšiel minulý mesiac po neuveriteľných jedenástich rokoch aktívnej tvorby. Čo bolo hlavným dôvodom, že tvoj prvý album prišiel až teraz?Predtým som v tom nevidel zmysel, na čo som zmenil trošku názor.

V čom je podľa teba na albume cítiť ten eastern european influence?

V niektorých songoch ma baví používať aj trochu gýčové zvuky, ktoré sú pre nás typické. Niekedy si aj poviem: „Toto je tak otrasné, že to tam proste musím dať.“ Možno si to nikto nevšimne, ale mne to do toho celku sadne.

Nemyslím si, že každý track znie úplne „východoeurópsky“. Ani vlastne neviem, či vôbec existuje nejaký moderný žáner, ktorý by sa dal priradiť k nášmu regiónu. A navyše – niekto povie, že ako Slovensko nie sme ani východná, ale stredná Európa... je to celé zvláštne. Ale proste myslím si, že niektorí ľudia aj tak počujú, že asi nie som z UK ani z Nemecka.

Na EEST Tour k albumu máš tri rôzne typy shows, čo si pod nimi môžu ľudia predstaviť?

DJ sety sú... DJ sety. Baví ma, že na nich idem bez prestávky a hrám najmä svoje remixy. Live sety sú, samozrejme, so spevom. AV shows sú šouky so všetkým – s choreografiou, ale aj crazy vizuálmi.
Ako by si opísal proces tvorby albumu – líšil sa nejako od tvojej doterajšej produkcie singlov a EP?Spolupráce ma strašne bavia – každý má iný workflow a je super to sledovať. Tentoraz to bolo iné aj tým, že som niektoré songy nedokončil hneď. Napríklad jeden nápad som mal odložený aj 2–3 roky a nevedel som sa ho vzdať. Robil som na ňom 5–6 verzií, kým to konečne začalo dávať zmysel.

V tracku Come Again máš lyrics „Celé dni drem od rána jak prízrak, možno raz zarobím na jednoizbák, scéna suck ak vidíš ma cez čísla”. Dokážeš sa hudbou uživiť alebo je to pre teba vyslovene hobby?Živím sa hudbou, asi najmä vďaka tomu, že som efektívny – nemám auto, chodím vlakom či busom, viem, kedy šetriť. Sem-tam nejaká bokovka, ale za posledný rok som nepracoval.

Zároveň robím tak nejak alt hudbu po anglicky, na Slovensku, nikto nevie, kedy a čo vydám – úplný Slovakian dream. Myslel som si, že takáto hudba sa dá robiť len v zahraničí, ale ide to aj tu.

Je to náročné, určite viac než bežný job, ale je to moje.

Pieseň „Get Fuyarized,” zažila obrovský hype na tvojom koncerte na Pohode a následne aj na Instagrame. Bola to len jednorazová, spontánna reakcia na špecifickú situáciu na Slovensku, alebo plánuješ v budúcnosti viac “meme pesničiek” alebo iných songov s podobným satirickým odkazom?Často si hovorím, že nie je možné, že sa niečo udeje. A nakoniec sa takéto bizárnosti dejú nonstop. Je toho tak veľa, že už to nikto poriadne nerieši. A ja neviem, kam sa zaradiť – či robiť niečo, čo ľuďom na chvíľu uľaví, alebo naopak niečo, čo to celé kritizuje. Ale zistil som, že keď si z toho vieš spraviť aj srandu, dá sa spojiť oboje. Určite niečo pošahané ešte urobíme.

Plánuješ niekedy reunion s kapelou Nvmeri alebo je táto kapitola už uzavretá?

Nemyslím si, že je to uzavreté — stále tam niečo je, len sa k tomu dostávame postupne. Píše mi dosť ľudí, čo ma úprimne prekvapilo. Myslel som, že to už ľudia pustili z hlavy, ale zjavne nie.

Keď sa mi podarí nájsť nejakú časovú trhlinu v časopriestore, možno sa do toho znova dostaneme. Našťastie sa mi teraz konečne podarí vydať viac hudby naraz, v jednej várke. A tým pádom bude aj priestor robiť iné veci.

Aké máš momentálne ciele alebo sny, ktoré by si chcel dosiahnuť?

Chcel by som hrať niekde v Ázii – napríklad v Kórei alebo Japonsku. Nie je to úplne nereálne, veľmi by som tam chcel ísť, aj si to celé pozrieť, lebo som tam ešte nikdy nebol.

Čo sa týka cieľov – chcem robiť spolupráce s niektorými ľuďmi (nemôžem povedať s kým), ale dúfam, že to vyjde. Toľko sme si už sľubovali, že by z toho mohol byť 50-trackový album. Chcel by som sa naučiť lepšie si rozdeľovať čas – to by mi mohlo otvoriť nové cesty.

A na záver, máš nejakých zahraničných umelcov, ktorých by si odporučil?

Asi Frost Children, Smerz a Eric Whitacre (najmä album Light and Gold). Zo slovenskej a českej scény sú to všetci moji kamoši – bolo by ťažké si vybrať.

