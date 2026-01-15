SIMILIVINLIFE vydal nový projekt, o ktorom sme sa mali možnosť dozvedieť viac ešte pred jeho oficiálnym releasom.
V poslednom rozhovore nám rýchlej kluk SIMILIVINLIFE, vlastným menom Šimon Sadiv, prezradil, že sa v novom roku môžeme tešiť na nové veci. A naozaj – s novou hudbou nečakal ani o minútku dlhšie, ako mohol. Teda možno iba šestnásť dní, ale myslím, že to je presne ten čas, kedy sa mnohí zobudia z novoročného sna.
Simi robil na novom projekte PRAY FOR PARTY, ktorý na Instagrame teasoval od konca novembra, s Alyksom, ktorý produkoval všetky štyri tracky.
Celé EP Simi nahrával v Brne a pri otázke, koľko mu trvalo dať ho dokopy, sám nevedel odpovedať. „Popravde, neviem, koľko to trvalo, mám pocit, že sa tieto 4 tracky len tak objavili pokope. Všetko sú to staršie veci,“ hovorí Simi pre Refresher.
Na coveri albumu sa nachádza nástenná maľba z Pútnického kostola vo Wies v Nemecku. Simi mi prezradil, že cover je odkaz na tričká PRAY FOR PARIS, ktoré hrozne chcel, no v tej dobe na ne nemal lóve (smutný smajlík). Ale to, ako vznikol, mi povedať nechcel.
Opening track „V meste s ňou“ je inšpirovaný Egovým songom z roku 2017 s podobným názvom z albumu Precedens. Keď som sa Simiho pýtala, prečo si vybral práve tento track, povedal len pár slov: „Lebo Ego je pán. MIER.“
Na pár vecí som sa opýtala aj Alyksa, ktorý, ako som už spomínala, mal pod palcom produkciu celého projektu. Všetky beaty robil od základu, bez použitia samplov, a celý sound EP mu pripadá nostalgický, no s moderným twistom.
„Track CPR mi dosť pripomína starý Simiho sound,“ hovorí Alyks.
„Taktiež v tracku „V MESTE S ŇOU“ je prominentná referencia na Egovú tvorbu, pričom sa tu opäť kombinuje nostalgia s moderným zvukom. V každom songu sme boli hlboko inšpirovaní hudbou minulosti a jej zvukmi,“ priblížil producent.
Najvýraznejším prvkom každého tracku je dlhá basa a chytľavé synťáky
A ktorý track Alyksa najviac baví? Spomenul mi song „CPR“, ktorý mu dáva throwback na Simiho staršiu tvorbu, no celkovo sa mu páči ten hyperpop feel.
Čo si o EP-čku myslím ja? Ak ma niekto v office videl čumieť do blba so slúchadlami v ušiach, v úplnom tranze, tak som počúvala práve tieto tracky. A úplne shameless musím povedať, že každý jeden lyrics mi prišiel ešte viac catchy než všetky predošlé – aj keď milujem všetky Simiho veci.
Ktorý track z EPčka ťa najviac baví? SIMILIVINLIFE: Všetky.
Šimon: Teší ma Simi.
Teší ma, Simi.
Posledný pohár a som bez viny.
Zbal ty mňa, ja už nemám sily.
Moc živí, aby sme nežili.
SIMILIVINLIFE - TEŠÍ MA, SIMI
Čo robíš na day tripe v Prahe?
SIMILIVINLIFE: Žijem.
Šimon: Jem Cheetos na izbe.
Beriem ju na day trip, neznáša balenie.
Všetko, čo potrebuje, si zbalí do kabelky.
Šminky, Horalku, krabičku na lieky.
To X-ko určite nie je vitamín pre deti.
SIMILIVINLIFE - V MESTE S ŇOU
V čom máš šťastie okrem lásky?
SIMILIVINLIFE: V živote.
Šimon: V živote.
Mám šťastie v láske, to preto ho nemám v kartách.
Máš rada veľké autá, preto šporím na tank.
Padám ti do očí, snáď to nebude pasca.
Ležím na oblakoch vždy, keď je zem láva.
SIMILIVINLIFE - CPR
Za čo sa modlíš, keď sa modlíš?
SIMILIVINLIFE: Za party.
Šimon: Za nás.
Povedal by si o sebe, že si party animal?
SIMILIVINLIFE: Nie.
Šimon: Nie.
Došiel si na to, prečo chcú rich white girls stokárov?
SIMILIVINLIFE: Áno, došiel!
Šimon: Áno, došiel!
Rich white girls a stokári s nimi,
drahé handry, autá, vily,
na účet mili, mili, mili.
SIMILIVINLIFE - TEŠÍ MA, SIMI
Vylúštil si číslo na zrkadle?
SIMILIVINLIFE: Nevylúštil.
Šimon: Vylúštil.
Nechala mi číslo na zrkadle, ja ho lúštim,
prerátavam cash po show, milujem, jak šušti.
Vraj sa takto neotvára, no ja som mal kľúčik.
SIMILIVINLIFE ft. Porsche Boy - CAYENNE