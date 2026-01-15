Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 15. januára 2026 o 19:10
Čas čítania 2:32

„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor)

„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor)
Zdroj: instagram / @similivinlife
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

SIMILIVINLIFE vydal nový projekt, o ktorom sme sa mali možnosť dozvedieť viac ešte pred jeho oficiálnym releasom.

V poslednom rozhovore nám rýchlej kluk SIMILIVINLIFE, vlastným menom Šimon Sadiv, prezradil, že sa v novom roku môžeme tešiť na nové veci. A naozaj – s novou hudbou nečakal ani o minútku dlhšie, ako mohol. Teda možno iba šestnásť dní, ale myslím, že to je presne ten čas, kedy sa mnohí zobudia z novoročného sna.

Simi robil na novom projekte PRAY FOR PARTY, ktorý na Instagrame teasoval od konca novembra, s Alyksom, ktorý produkoval všetky štyri tracky.

Odporúčané
SIMILIVINLIFE: „S albumom 23:69 som sa hrozne trápil. Po skinny jeanoch budeme chodiť holí” (Rozhovor) SIMILIVINLIFE: „S albumom 23:69 som sa hrozne trápil. Po skinny jeanoch budeme chodiť holí” (Rozhovor) 18. novembra 2025 o 14:00

Celé EP Simi nahrával v Brne a pri otázke, koľko mu trvalo dať ho dokopy, sám nevedel odpovedať. „Popravde, neviem, koľko to trvalo, mám pocit, že sa tieto 4 tracky len tak objavili pokope. Všetko sú to staršie veci,“ hovorí Simi pre Refresher.

Na coveri albumu sa nachádza nástenná maľba z Pútnického kostola vo Wies v Nemecku. Simi mi prezradil, že cover je odkaz na tričká PRAY FOR PARIS, ktoré hrozne chcel, no v tej dobe na ne nemal lóve (smutný smajlík). Ale to, ako vznikol, mi povedať nechcel.

Opening track „V meste s ňou“ je inšpirovaný Egovým songom z roku 2017 s podobným názvom z albumu Precedens. Keď som sa Simiho pýtala, prečo si vybral práve tento track, povedal len pár slov: „Lebo Ego je pán. MIER.“

similivinlife
Zdroj: instagram / @similivinlife

Na pár vecí som sa opýtala aj Alyksa, ktorý, ako som už spomínala, mal pod palcom produkciu celého projektu. Všetky beaty robil od základu, bez použitia samplov, a celý sound EP mu pripadá nostalgický, no s moderným twistom.

„Track CPR mi dosť pripomína starý Simiho sound,“ hovorí Alyks.

„Taktiež v tracku „V MESTE S ŇOU“ je prominentná referencia na Egovú tvorbu, pričom sa tu opäť kombinuje nostalgia s moderným zvukom. V každom songu sme boli hlboko inšpirovaní hudbou minulosti a jej zvukmi,“ priblížil producent.

Najvýraznejším prvkom každého tracku je dlhá basa a chytľavé synťáky

A ktorý track Alyksa najviac baví? Spomenul mi song „CPR“, ktorý mu dáva throwback na Simiho staršiu tvorbu, no celkovo sa mu páči ten hyperpop feel.

Čo si o EP-čku myslím ja? Ak ma niekto v office videl čumieť do blba so slúchadlami v ušiach, v úplnom tranze, tak som počúvala práve tieto tracky. A úplne shameless musím povedať, že každý jeden lyrics mi prišiel ešte viac catchy než všetky predošlé – aj keď milujem všetky Simiho veci. 

So Simim sme sa dohodli, že mi odpovie na otázky o EP-čku a jeho textoch nielen pod svojou umeleckou personou, ale aj tak, ako to cíti, keď napríklad nie je na stagei a je jednoducho Šimon z Košíc.

Ktorý track z EPčka ťa najviac baví? SIMILIVINLIFE: Všetky.
Šimon: Teší ma Simi.

Teší ma, Simi.
Posledný pohár a som bez viny.
Zbal ty mňa, ja už nemám sily.
Moc živí, aby sme nežili.
SIMILIVINLIFE - TEŠÍ MA, SIMI

similivinlife
Zdroj: instagram / @similivinlife

Čo robíš na day tripe v Prahe?

SIMILIVINLIFE: Žijem.
Šimon: Jem Cheetos na izbe.

Beriem ju na day trip, neznáša balenie.
Všetko, čo potrebuje, si zbalí do kabelky.
Šminky, Horalku, krabičku na lieky.
To X-ko určite nie je vitamín pre deti.
SIMILIVINLIFE - V MESTE S ŇOU

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by SIMILIVINLIFE (@similivinlife)

V čom máš šťastie okrem lásky?

SIMILIVINLIFE: V živote.
Šimon: V živote.

Mám šťastie v láske, to preto ho nemám v kartách.
Máš rada veľké autá, preto šporím na tank.
Padám ti do očí, snáď to nebude pasca.
Ležím na oblakoch vždy, keď je zem láva.
SIMILIVINLIFE - CPR

Odporúčané
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT) Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT) 5. novembra 2025 o 11:00

Za čo sa modlíš, keď sa modlíš?

SIMILIVINLIFE: Za party.
Šimon: Za nás.

similivinlife
Zdroj: instagram / @similivinlife

Povedal by si o sebe, že si party animal?

SIMILIVINLIFE: Nie.
Šimon: Nie.

Došiel si na to, prečo chcú rich white girls stokárov?

SIMILIVINLIFE: Áno, došiel!
Šimon: Áno, došiel!

Rich white girls a stokári s nimi,
drahé handry, autá, vily,
na účet mili, mili, mili.
SIMILIVINLIFE - TEŠÍ MA, SIMI

Vylúštil si číslo na zrkadle?

SIMILIVINLIFE: Nevylúštil.
Šimon: Vylúštil.

Nechala mi číslo na zrkadle, ja ho lúštim,
prerátavam cash po show, milujem, jak šušti.
Vraj sa takto neotvára, no ja som mal kľúčik.
SIMILIVINLIFE ft. Porsche Boy - CAYENNE

Odporúčané
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu 20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu 4. januára 2026 o 16:00
Odporúčané
10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT) 10 momentov, ktoré definovali mladú kultúru v roku 2025: Tieto eventy pulzovali komunitami undergroundu (ARTIST SPOTLIGHT) 31. decembra 2025 o 13:00
Odporúčané
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor) Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor) 26. decembra 2025 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
RAP RYCHLÍ KLUCI
Odporúčame
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 dňami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
včera o 08:30
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
refresher+
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
včera o 17:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 33 minútami
Storky
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Lifestyle news
Skims a Nike prichádzajú s prvou spoločnou obuvou. Collab prináša ikonický model z 90. rokov
pred 3 hodinami
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
dnes o 15:17
Kika a Nikos spúšťajú spoločný podcast. Influencerský pár ide hovoriť o vzťahoch aj živote bez filtrov
dnes o 14:39
Renne Dang mieri pred súd. Hviezda Survivoru je obvinená v drogovej kauze
dnes o 14:03
Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou. Z trónu ju zosadila predstaviteľka z Avatara
dnes o 13:12
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
dnes o 12:29
Honda mení svoje logo po viac než 60 rokoch. Signalizuje elektrickú budúcnosť automobilovej značky
dnes o 11:41
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
dnes o 10:14
VIDEO: Tretia séria Euphorie prinesie výrazný time jump. Nový trailer naznačuje ešte temnejší pohľad na život po strednej škole
dnes o 09:26
Spravodajstvo
Dôchodky Počasie Správy počasie Donald Trump
Viac
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
pred 13 minútami
Dôchodky za materské prepočítajú automaticky. Štát peniaze bude doplácať spätne až do roku 2031
pred 48 minútami
Slovenské školstvo vstupuje do éry AI. Rezort nakúpil licencie ChatGPT pre budúcich učiteľov za milióny
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
Slovensko
pred 2 dňami
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
pred 2 dňami
Miesto, kde vyrastal David Bowie bude v Londýne dostupné verejnosti. Jeho rodinný dom otvoria ako kreatívny priestor pre mladých
Miesto, kde vyrastal David Bowie bude v Londýne dostupné verejnosti. Jeho rodinný dom otvoria ako kreatívny priestor pre mladých
9. 1. 2026 13:47
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
pred hodinou
Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania
Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania
5. 1. 2026 11:47
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
včera o 10:06
Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí
Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí
7. 1. 2026 8:43
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
dnes o 12:29
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
2. 1. 2026 13:57
Kam vycestovať za teplom počas zimy? Toto je TOP 10 slnečných destinácií, ktoré ti pomôžu zabudnúť na sneh aj nekonečnú hmlu
1. 1. 2026 11:00
Viac z Hudba Všetko
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
Slovensko
pred 2 dňami
Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
pred 2 dňami
Miesto, kde vyrastal David Bowie bude v Londýne dostupné verejnosti. Jeho rodinný dom otvoria ako kreatívny priestor pre mladých
9. 1. 2026 13:47
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
pred hodinou
Viac z Silné príbehy Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00
Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti
14. 8. 2025 19:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor)
Hudba
pred 22 minútami
„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor)
pred 22 minútami
SIMILIVINLIFE vydal nový projekt, o ktorom sme sa mali možnosť dozvedieť viac ešte pred jeho oficiálnym releasom.
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 32 minútami
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
pred hodinou
Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
pred 2 hodinami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
refresher+
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
včera o 17:00
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
včera o 08:30
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
dnes o 12:29
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
včera o 09:15
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 3 dňami
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 3 dňami
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia