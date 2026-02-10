Margot Robbie a Jacob Elordi sa predstavia v jednom z najočakávanejších filmových snímkov roka. Nová adaptácia Búrlivých výšin sľubuje vášeň, napätie a emócie na maximum.
Už 12. februára dorazí do kín filmová novinka, ktorá rozbúcha srdcia divákov. Búrlivé výšiny v réžii Emerald Fennell, ktorá má na konte už predošlú spoluprácu s Jacobom Elordim v snímke Saltburn, prinášajú inovatívnu interpretáciu kultového románu Emily Brontëovej.
V hlavných úlohách sa predstaví Margot Robbie, ktorá film zároveň produkuje, a Jacob Elordi, aktuálne jeden z najvýraznejších mužských talentov svojej generácie. Ich spoločná chémia už stihla rozvíriť diskusie po svetových premiérach.
Prví kritici nešetria superlatívmi. Hovorí sa o žeravej romanci, filme, ktorý nás emočne dostane až na kolená, a dokonca o novej klasike. Podľa editorky IndieWire Anne Thompson má snímka našliapnuté na výrazný komerčný úspech a status diváckeho miláčika.
Kritik Scott Menzel film označil za „vizuálne umelecké dielo“ a dodal, že sexuálne napätie medzi hlavnými postavami je „také intenzívne, že by sa dalo krájať nožom“.
Veľkú pozornosť pútajú aj kostýmy. Oscarová návrhárka Jacqueline Durran vytvorila pre postavu Cathy až 38 outfitov v symbolických odtieňoch červenej, bielej a čiernej. Atmosféru dopĺňa originálny soundtrack od Charli XCX.
Príbeh zakázanej lásky Cathy a Heathcliffa, odohrávajúci sa na pochmúrnom anglickom vidieku, ostáva verný duchu predlohy, no zároveň ju číta moderným jazykom túžby, bolesti a vášne. Ako hovorí samotná režisérka, cieľom bolo vytvoriť film, ktorý divákov zasiahne fyzicky aj emočne.
Či už Valentína oslavuješ vo dvojici alebo sólo, Búrlivé výšiny sľubujú kinozážitok, z ktorého sa odchádza zelektrizovaný. Lístky sú už v predaji.