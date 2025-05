Začalo to skleneným poklopom. Dnes jeho značka stojí na prestížnych medzinárodných veľtrhoch, v zbierke SNG a predáva sa cez globálne platformy.

Milan Novosedliak s projektom SUGAAR & SUGAAR dokazuje, že funkčný dizajn môže byť zároveň zmyslový zážitok - a to aj keď ide len o pohár či podnos.

SUGAAR & SUGAAR / Foto by Juraj Starovecký Zdroj: SUGAAR & SUGAAR / Foto by Juraj Starovecký

Sklo ho pohltilo na prvý pohľad

Milan Novosedliak študoval dizajn na VŠVU, no ešte predtým prešiel ŠÚV v Kremnici. Dlhé roky freelancoval, tvoril pre firmy doma aj v zahraničí, dokonca vyvíjal komponenty bicyklov pre taiwanskú firmu. Všetko sa ale zlomilo vo chvíli, keď dostal ponuku spolupracovať so značkou Lasvit - ikonou high-end svietidiel a ručne fúkaného skla.



„Prvá návšteva sklárne ma doslova fascinovala. Bolo úžasné sledovať sklárov pri

práci a vidieť, ako sa z horúcej skloviny stáva dokonalý produkt priamo pred

mojimi očami. Od toho momentu ma sklo úplne pohltilo,“ opisuje zrod jeho inšpirácie



Nápad na vlastnú značku prišiel prirodzene. Zrazu mal nielen estetický zmysel a skúsenosti, ale aj priestor, kde mohol veci realizovať. Prvým produktom bol sklenený poklop - jednoduchý, elegantný objekt, ktorý možno nepotrebuješ, ale chceš.

SUGAAR & SUGAAR - plné nielen cukru, ale aj pointy

Za názvom značky stojí jednoduchá slovná hra, no so silným zámerom.

„Značka je postavená na myšlienke stolovania, najmä na stolovom skle určenom pre dezerty a sladkosti. Názov SUGAAR & SUGAAR vychádza zo slovnej hry so slovom ‚sugar‘ (cukor). Keďže sám mám veľmi rád sladké, zdvojením som chcel vyjadriť jednoducho, že ak sladké, tak poriadne!,“ opisuje význam mena svojej značky.

Z poklopu sa portfólio rozrástlo o podnosy, misy, vázy, poháre, šálky a postupne aj produkty z iných materiálov. Všetko má však spoločného menovateľa - stolovanie ako rituál, ako zdieľaný moment s niekým, na kom ti záleží.

Zdroj: SUGAAR & SUGAAR

Pekný, no nefunkčný dizajn je z môjho pohľadu zbytočný.



Dizajn, ktorý neskrýva funkciu za efekt

Aj keď SUGAAR & SUGAAR pôsobí zmyselne a esteticky príťažlivo, filozofia je jasná: funkcia má prednosť. Milan si potrpí na proporčnosť a čistotu, hoci dnes sa čoraz častejšie púšťa do experimentov.



„Dobrý dizajn vychádza z rovnováhy medzi funkčnosťou a estetikou. V mojom prípade sú produkty SUGAAR & SUGAAR predovšetkým o emócii a zážitku zo stolovania, napriek tomu uprednostňujem funkciu pred estetikou. Pekný, no nefunkčný dizajn je z môjho pohľadu zbytočný,“ hovorí.



Dizajn však nevníma len ako návrh objektu. Vníma ho komplexne – od nápadu cez výrobu až po obal a spôsob prezentácie. Aj preto je preňho slovné spojenie „forma nasleduje funkciu“ stále relevantné.

Naším cieľom je

vytvoriť produkty, ktoré budú odrážať vašu osobnosť a hodnoty, a ktoré sa stanú

dedičstvom pre ďalšie generácie.

Experimenty zo skla (a nielen)

Aj keď v začiatkoch preferoval overené línie a jednoduché formy, dnes čoraz viac skúma štruktúry a techniky, ktoré posúvajú remeslo ďalej.

„Veľmi ma baví celý proces – byť pri tom od prvých náčrtov a skíc, cez

prototypovanie, až po vznik hotového produktu, ktorý niekomu spraví radosť. Na

tomto všetkom ma fascinuje objavovanie nových techník, spolupráca so sklármi a

spoznávanie remesla, ktoré má dlhú tradíciu a ktoré tu bude aj po nás.“

„Nie vždy som experimentoval a stále sa držím najmä čistých a jednoduchých línií, ktoré mám rád. Dnes však čoraz viac rád experimentujem a skúšam nové prístupy, najmä rôzne štruktúry a výrobné techniky,“ uvádza.

Ako hovorí Milan, ručné fúkanie skla je krásny a tradičný proces, ktorý rešpektuje, no bez hľadania nových ciest by posun nebol možný. Balans sa tvorí prirodzene, najprv dominuje dizajn a nápad, potom vstupuje do hry realita výroby a napokon sa tieto dva svety spoja.

SUGAAR & SUGAAR Zdroj: SUGAAR & SUGAAR

Z Kremnice do Paríža

Značke sa darí nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Vďaka účasti na prestížnom Maison & Objet v Paríži sa SUGAAR & SUGAAR podarilo nadviazať množstvo kontaktov.

„Na tomto veľtrhu som sa zúčastnil dvakrát a bolo fantastické vidieť, ako sa pri našom stánku zastavujú obchodníci, ktorí už značku poznajú.“ hovorí. Produkty sa predávajú cez SSENSE, sú súčasťou výberu Kunsthalle Praha a dokonca ich nájdeš aj v zbierke Slovenskej národnej galérie.