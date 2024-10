Európou sa šíri trend lacných gruzínskych vodičákov. Získaš ho tam za dva týždne, Slovákom sa však nemusí vyplatiť

Z Gruzínska prichádza nový trend, ktorý ti pomôže získať vodičák lacno a rýchlo. Pozri sa, čo všetko to obnáša a prečo to môže byť riskantné.

Gruzínsko. Štát na hranici Európy a Ázie. Pred pár rokmi nebol ešte pre nás ničím extra výnimočným. Dnes je však situácia diametrálne odlišná.

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

U nás sa rozrastajú reštaurácie s gruzínskymi špecialitami, mestá ako Batumi pripomínajú Las Vegas a množstvo Slovákov vidí v tejto postsovietskej krajine lákavé investičné príležitosti.

Gruzínsko je považované za miesto, kde sa začala písať história vína či kvalitných tkaných kobercov. To možno trendovalo kedysi, pričom dnes je okrem gastra či nehnuteľností na výslní ešte jedna záležitosť a síce, vodičské preukazy.

V tomto článku si prečítaš: Prečo si chodia ľudia robiť vodičák do Gruzínska.

Koľko to tam stojí.

Či sa to oplatí aj Slovákom.

Síce to môže znieť pomerne zvláštne, no Gruzínsko množstvo mladých ľudí nenavštevuje len pre kvalitnú a lacnú zimnú lyžovačku, ale aj pre to, aby si za výhodný peniaz spravili vodičák.

Cestovanie kvôli absolvovaniu vodičského preukazu sa môže na prvý pohľad zdať ako veľmi zvláštna vec, no je potrebné si uvedomiť, že na západ od Slovenska boli, sú a pravdepodobne aj budú podmienky na absolvovanie tohto oprávnenia podstatne náročnejšie.

Zdroj: Škoda Auto

Dnes je už aj Slovensko v skupine štátov, kde vodičák stojí pokojne aj 1 000 eur a vybavenie potrebných dokumentov, skúšok a testov môže trvať niekoľko mesiacov. Ešte pred 10 rokmi bolo možné spraviť si vodičák aj za pár stoviek eur, pričom je veľmi otázne, či by sme dnes našli autoškolu s podobnou cenou.

Na Západe dnes stojí vodičák aj 3 000 eur

Samozrejme, aj na Slovensku existuje možnosť urýchleného kurzu, v ktorom si účastník v skrátenom časovom období vybaví všetko, čo potrebuje. Vrátane absolvovania skúšok.

Podmienky na získanie vodičákov sa však líšia. Určite je dôležité, ako dlho trvá celý kurz a aké náročné skúšky je nutné absolvovať, no každého bude na konci dňa najviac zaujímať jednoznačne cena. U nás je to dnes približne 1 000 eur, no v takom Nemecku už stojí vodičák 3 000 eur, vo väčších mestách spolu takmer 4 000 eur, píšu Autoviny.

Súčasný svet žije v rýchlom období, kedy chcú mať ľudia všetko a ideálne hneď a lacno. Práve mix týchto požiadaviek vyústil v to+, že pred pár rokmi vznikol populárny trend absolvovania vodičského oprávnenia v Gruzínsku.

Zdroj: Unsplash

Za posledné dva roky sa na internete rozmohli videá a obsah o tom, aké jednoduché a zároveň prevratné je urobiť si vodičák práve v tejto krajine. Tento gamechanger, ktorý propagujú najmä tvorcovia so životným štýlom digitálnych nomádov, je pre viacero ľudí výhodný, no platí to aj pre nás Slovákov?