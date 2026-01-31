Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 31. januára 2026 o 19:02
Čas čítania 0:27
Ella Petrová/refresher.cz

Calin vydáva tracky, ktoré ešte nikto nepočul. Kde ich nájdeš?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Populárny rapper oznámil novinku.

Každý umelec má zbierku nevydaných skladieb, ktoré verejnosť nikdy nepočula, a pritom by z nich mohli byť hity.

Také pesničky má aj Calin, ktorý sa rozhodol s nimi ísť von a to neobyčajnou cestou. „Založil som si Spotify na tracky, ktoré by som nevydal, ale mám ich rád, tak ich budem dávať aspoň tam,“ oznámil vo svojom príbehu na Instagrame.
 
Nájdeš ich pod názvom calin archives. Tak schválne, ktorý z trackov bude za pár dní trendovať.

calin
Zdroj: Instagram / Calin

Najnovším rapperovým počinom je singel Woah, ktorý vydal v decembri minulého roka. Jeho najväčším úspechom poslednej doby je potom album z roku 2024 s názvom Bieber Fever Tour Life, ktoré nadväzovalo na jeho predchádzajúcu dosku Bieber Fever.

Anketa:
Vypočuješ si Calinovu zbierku nevydaných skladieb? 
Určite. 
Ešte sa rozhodnem. 
Nie. 
Určite. 
80 %
Ešte sa rozhodnem. 
0 %
Nie. 
20 %
Odporúčané
„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy „Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy 30. januára 2026 o 15:41
Odporúčané
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things 30. januára 2026 o 14:32
Odporúčané
Dokument o Melanii Trumpovej dorazil do kín. Sprevádzajú ho kontroverzie aj slabý záujem divákov Dokument o Melanii Trumpovej dorazil do kín. Sprevádzajú ho kontroverzie aj slabý záujem divákov 30. januára 2026 o 13:48
Calin
Calin Zdroj: Radim Zbořil
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HUDBA HUDBA
Odporúčame
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
včera o 08:00
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
pred 2 dňami
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
včera o 12:30
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
pred 2 dňami
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
refresher+
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
pred 2 dňami
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
pred 3 dňami
Storky
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Lifestyle news
Calin vydáva tracky, ktoré ešte nikto nepočul. Kde ich nájdeš?
pred hodinou
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent
dnes o 15:23
Známy americký raper Ray J má vážne zdravotné problémy. Jeho srdce funguje len na zlomok kapacity
dnes o 12:44
„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy
včera o 15:41
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
Dokument o Melanii Trumpovej dorazil do kín. Sprevádzajú ho kontroverzie aj slabý záujem divákov
včera o 13:48
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
včera o 13:04
Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova
včera o 11:36
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
včera o 10:37
Spravodajstvo
Politika Ekonomika Vojna na Ukrajine Vlaky
Viac
KALKULAČKA: Nové štátne dlhopisy budú v predaji už čoskoro. Vypočítaj si, aký výnos môžeš získať
pred hodinou
Ktoré aerolínie meškajú najviac? Pozri si prehľad tých, ktoré cestujúcich sklamú najčastejšie
pred 2 hodinami
VIDEO: Turisti v Česku našli počas túry zlatý poklad. Mince a šperky majú hodnotu viac než 450-tisíc eur
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
27. 1. 2026 15:41
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
27. 1. 2026 15:01
Kanye West sa verejne ospravedlnil za svoje antisemitské prejavy: „Stratil som kontakt s realitou. Milujem židovský ľud“
Kanye West sa verejne ospravedlnil za svoje antisemitské prejavy: „Stratil som kontakt s realitou. Milujem židovský ľud“
26. 1. 2026 16:18
Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT)
Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 3 dňami
1
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity
pred 2 dňami
REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
včera o 11:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
pred 3 dňami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29
Viac z Fashion Všetko
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
pred 3 dňami
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita
23. 1. 2026 16:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
10. 12. 2025 13:21
1
5 tipov na kreatívne rande, ktoré oživia tvoj vzťah. Pri niektorých neminieš ani cent
dnes o 09:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
dnes o 11:00
Moderný luxus je tichý a premyslený do najmenších detailov.
5 tipov na kreatívne rande, ktoré oživia tvoj vzťah. Pri niektorých neminieš ani cent
5 tipov na kreatívne rande, ktoré oživia tvoj vzťah. Pri niektorých neminieš ani cent
dnes o 09:00
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií
PR správa
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií
včera o 16:44
Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie
PR správa
Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie
včera o 14:35
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
včera o 13:04
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
včera o 08:00
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
refresher+
Thajské masáže so šťastným koncom. Keď som zisťoval, či salóny ponúkajú aj bonusové služby, začala ma obšťastňovať masérka
18. 6. 2023 9:30
2
Lukáš s Viktóriou majú otvorené manželstvo: Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné (Rozhovor)
refresher+
Lukáš s Viktóriou majú otvorené manželstvo: Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné (Rozhovor)
3. 8. 2024 9:30
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
včera o 08:00
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
včera o 14:32
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia