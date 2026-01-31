Calin vydáva tracky, ktoré ešte nikto nepočul. Kde ich nájdeš?

Populárny rapper oznámil novinku.
Každý umelec má zbierku nevydaných skladieb, ktoré verejnosť nikdy nepočula, a pritom by z nich mohli byť hity.
Také pesničky má aj Calin, ktorý sa rozhodol s nimi ísť von a to neobyčajnou cestou. „Založil som si Spotify na tracky, ktoré by som nevydal, ale mám ich rád, tak ich budem dávať aspoň tam,“ oznámil vo svojom príbehu na Instagrame.
Nájdeš ich pod názvom calin archives. Tak schválne, ktorý z trackov bude za pár dní trendovať.
Najnovším rapperovým počinom je singel Woah, ktorý vydal v decembri minulého roka. Jeho najväčším úspechom poslednej doby je potom album z roku 2024 s názvom Bieber Fever Tour Life, ktoré nadväzovalo na jeho predchádzajúcu dosku Bieber Fever.
Vypočuješ si Calinovu zbierku nevydaných skladieb?
Určite.
Ešte sa rozhodnem.
Nie.
Určite.
80 %
Ešte sa rozhodnem.
0 %
Nie.
20 %
