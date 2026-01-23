Marek Fašiang: To, že popri šoubiznise podnikám, neznamená, že zarábam státisíce #TBH s Hanou

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 196995 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódyZobraziť všetky
Ďalšie videá
14. 1. 2026 18:00
13. 1. 2026 18:00 2
9. 1. 2026 18:00
9. 1. 2026 17:00
4. 1. 2026 14:00 1
3. 1. 2026 14:00
31. 12. 2025 18:00
30. 12. 2025 18:00
26. 12. 2025 17:00
Rozprávali sme sa o podnikaní, herectve, výchove dcéry, vzťahu s jej mamou aj o dôvodoch, pre ktoré sa rozhodli vyhľadať detskú psychologičku.
Herec, moderátor a podnikateľ Marek Fašiang prijal moje pozvanie do To Be Honest. V rozhovore sme sa vrátili k veľkému finále Farmy, otvorene hovoril o strese, ktorý ho sprevádza pri živých prenosoch, aj o tom, či sa počas večera stalo niečo, čo diváci nemali šancu postrehnúť.