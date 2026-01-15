Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 15. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 5:51

Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu

Adriana Královičová
Adriana Královičová
Priznáva, že občas mu chýba, len tak, zbehnúť dole z paneláku rovno do kaviarne. Je to však dobrodruh, ktorý cestoval stopom po svete, takže mu život v prírode nerobí žiadny problém.

Maroš Ondrejka mal všetko, čo stereotypný mestský človek potrebuje. Byt, kaviarne, nočný život a prácu 10 minút od domu. A predsa odišiel. Do 100-ročného domu, kde občas vydychuje paru z úst a kde je toaleta na verande. Nie z núdze, ale preto, že to tak chcel.

Vyrastal v klasickom bratislavskom „hoode“. Celý život žil v paneláku na Dlhých dieloch.  Od malička mal však vzťah k prírode, ktorý mu vštepovali rodičia. „Bol som typický mestský chalan, mal som aj dosť bujarý nočný život,“ vtipkuje Maroš v rozhovore pre Refresher.

Aj keď mu vraj sem-tam chýba zísť dole na ulicu a skočiť do kaviarne, Maroš bol odjakživa dobrodruh. Po vysokej škole sa rozhodol cestovať po Ázii aj Európe doslova punkáčskym štýlom: stopoval, hral na gitare na ulici, býval cez couchsurfing alebo spával vonku. „Ako mladý človek, ktorý nemal veľa peňazí, som tak ušetril a zároveň veľa precestoval,“ spomína. Dokonca žil rok aj v Prahe.

Dom vo Višňovom stojí na 650 m² pozemku, je kompaktný, praktický a poskytuje všetko, čo potrebuje pre pohodlný a zároveň jednoduchý život. „Začal som znovu jesť aj mäso, pretože na dome robíš ako taký poriadny gazda,“ smeje sa.

bývanie, slováci, dizajn, dom bývanie, slováci, dizajn, dom bývanie, slováci, dizajn, dom bývanie, slováci, dizajn, dom
Zobraziť galériu
(8)

Stará tržnica, kaviarne a croissanty...

Na začiatku mal vraj tendenciu utekať do mesta, k známym a ‚starému životu‘. Ako sám vraví, nechýbalo málo a dom by v slabej chvíľke predal. Vedel však, že chce zostať a posunúť sa. Bol ochotný sa toho pohodlia vzdať, pretože dlhodobo cítil potrebu mať vlastnú základňu. Malý dom, miesto, kam sa môže vracať.

 

„Po rokoch života v podnájmoch, u rodičov alebo neustáleho presúvania som už nechcel fungovať ako večný pútnik. Záležalo mi na jednoduchosti, k životu nepotrebujem veľa vecí. Malý dom mi v tomto dával zmysel,“ hovorí.

