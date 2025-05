Z manažérskej pozície v J&T až k vlastnej sieti luxusných víl pri mori. Slovenka Monika opustila korporát po 22 rokoch a v Chorvátsku vybudovala značku Moonlight Villas.

Slovenka Monika v Chorvátsku manažuje a vlastní sieť luxusných víl Moonlight Villas, učarovala jej Istria. Nikdy o tom nesnívala, skôr išlo o túžbu žiť aspoň čiastočne pri mori a zároveň budovať vlastný biznis. „Taký, v ktorom si človek plní vlastné sny, nie cudzie. Hoci som pracovala na vysokej manažérskej pozícii, stále to znamenalo napĺňať vízie niekoho iného. A ako to už v živote býva, keď niečo človek naozaj chce, celý vesmír sa spojí, aby mu to pomohol dosiahnuť. Potom už len treba nájsť odvahu, rozpoznať správny moment a povedať si, buď to urobím teraz, alebo už nikdy,“ hovorí pre Refresher Monika.

Po 22 rokoch opustila cieľavedomá Slovenka dnes veľký korporát J&T a od roku 2017 pôsobí v Chorvátsku. V súčasnosti vlastní tri chorvátske nehnuteľnosti, z ktorých dve sú dostupné na krátkodobý prenájom pre turistov.

„Začiatky v podnikaní bývajú náročné, a o to viac, ak sa snažíte presadiť v cudzej krajine. Navyše na Balkáne, kde v biznise stále dominuje svet mužov. No s odstupom času môžem s istotou povedať, že to stálo za to. Do Chorvátska som odišla ešte ako predstaviteľka J&T na manažérsku pozíciu v banke, no postupne sa moja životná cesta začala uberať úplne novým smerom.“ Prečítaj si inšpiratívny príbeh Moniky, ktorá uspela vo svete Balkánu.

V tomto článku si prečítaš: Aké boli jej začiatky na Istrii.

V čom je turistický biznis náročný.

Ako sa zhodnotila ich vila od kúpy.

Čo podľa Moniky robí dobrú vilu pri mori výnimočnou.

Aj tu sú takí, ktorí nasľubujú a nesplnia nič

Do Chorvátska pôvodne prišla ešte ako predstaviteľka J&T na manažérsku pozíciu v banke. To jej určite pomohlo nadviazať kľúčové kontakty, vďaka ktorým už potom išli veci o niečo jednoduchšie. „Nebolo to tak, že by som si Istriu cielene vybrala ako miesto, kde chcem žiť. Skôr to bola kombinácia správneho momentu a odvahy pustiť sa do niečoho nového. Vnímala som, že na tomto trhu je priestor pre kvalitné ubytovanie, ktoré by bolo alternatívou k bežným, jednoduchým apartmánom, na aké boli ľudia zvyknutí v minulosti.“





Monika mala skúsenosti s biznisom v medzinárodnom prostredí už predtým. Spolupracovala s Francúzmi, Rusmi, Švajčiarmi aj Čechmi. Na vlastnej koži si overila, že každá krajina má svoje špecifiká a ľudia v nej fungujú inak. Hovorí, že ak chcete v zahraničí uspieť, nemôžete sa snažiť meniť zaužívané pravidlá, musíte prispôsobiť svoje správanie miestnym zvyklostiam. Platí to aj pre Balkán, ku ktorému Chorvátsko patrí a ktorý má svoje osobité črty a dynamiku.