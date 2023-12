Víkend pred telkou? Orgie v Hollywoode, najlepšia vianočná komédia aj portrét obchodníka so smrťou

Uži si v posledný predvianočný víkend špičkové oceňované filmy od významných režisérov.

Ešte si nevidel slovenského Invalida s Rytmusom, najnavštevovanejšie trháky tohto roka alebo staré klasiky ocenené viacerými Oscarmi? Na streamovacích platformách toho nájdeš kopec. Niekedy je však ťažké si z takého množstva vybrať, preto ti trocha pomôžeme.

Každý týždeň ti prinesieme päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na Netflixe, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti z každého rožku trošku.

1. Babylon (SkyShowtime)

Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Flea, Eric Roberts, Samara Weaving, Olivia Wilde... Posledný film formalistického čarodejníka a perfekcionistu Damiena Chazella (Whiplash, La La Land) z tohto roku je nabitý absolútne fantastickým hereckým obsadením.

Nájdeš v ňom tiež kopec epických výpravných scén vrátane jednej famóznej jednozáberovky, z ktorej ti padne sánka. Babylon ti ukáže hollywoodske orgie bez servítky, nekompromisné praktiky mafie aj zrod a pád hereckých hviezd počas bolestivého konca éry nemého filmu.

Zdroj: Paramount Pictures

2. Groundhog Day (Netflix)

Najkrajšia, najmilšia a najvtipnejšia vianočná romantická komédia, aká bola kedy nakrútená. Harold Ramis v roku 1993 vytvoril nesmrteľnú klasiku, ktorá bude svojím posolstvom aktuálna aj o sto rokov a bude stále rovnako baviť a hriať pri srdci.

Hlavná postava (stvárnil ju skvelý Bill Murray) sa ocitne v časovej slučke. Prežíva ten istý deň zas a znova, aby prešiel prerodom osobnosti a pochopil, čo je v jeho živote naozaj dôležité. Získa pritom lásku svojho života alebo mu napriek všetkým zmenám ujde pomedzi prsty a kartami zamieša niekto iný?

3. Triangle of Sadness (HBO Max)

Ostrá satira od švédskeho provokatéra Rubena Östlunda, ktorá získala v Cannes Zlatú palmu. Ako to dopadne, keď sa model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya stretnú s výstredným ruským obchodníkom, starým mládencom a večne opitým kapitánom na luxusnej plavbe? Nechaj sa prekvapiť. Najlepší film minulého roka s Woodym Harrelsonom či Zlatkom Burićom nájdeš na HBO Max. Rozosmeje ťa, pobúri ťa, nahnevá ťa, no na konci budeš nadšene tlieskať.

4. Promising Young Woman (HBO Max)

Talentovaná britská herečka a nádejná autorská režisérka Emerald Fennell čoskoro príde s novým filmom Saltburn, no ak si ešte nevidel jej debut spred troch rokov, mal by si to veľmi rýchlo napraviť. Rozpráva príbeh záhadnej Cassandry (Carey Mulligan). V kluboch sa „akože“ necháva zbaliť a opiť slizkými mužmi, ktorí ju chcú následne zneužiť, len aby ich potom mohla nepríjemne prekvapiť svojím rafinovaným plánom.

5. Lord of War (Voyo)

Režisér Andrew Niccol nakrútil emotívny portrét oportunistu, ktorý by so širokým úsmevom na tvári predal aj vlastnú matku. Ak miluješ životopisné drámy a gangsterky zároveň, príbeh lišiackeho obchodníka so zbraňami Jurijho Orlova bude pre teba ako vyšitý. Zahral si ho Nicolas Cage a ako jeho filmový brat mu sekundoval Jared Leto známy aj ako frontman rockovej kapely Thirty Second to Mars. V úlohe detektíva, ktorý im ide tvrdo po krku, sa predstavil Ethan Hawke.

