Konečne porazili Netflix. HBO Max, Disney+, Apple TV+ a ostatné streamingové služby budú mať vo februári lepšie novinky

Na aké seriály a filmy sa môžu diváci tešiť vo februári od streamingových služieb? Tu sú najočakávanejšie novinky od Netflixu, Apple TV+, Disney+, SkyShowtime, Amazon Prime Video a HBO Max.

Každý mesiac prinášame prehľad programu streamingových služieb. Netflix dostáva vždy samostatný článok, no v prípade februára sa tak nestane. Po dlhom čase totiž Netflix neponúka až toľko zaujímavých seriálov a filmov, takže bude lepšie mať jeho ponuku s celou jeho konkurenciou na jednom mieste.

Netflix

Orion and the Dark – 2. 2.

Paul Walter Hauser (Black Bird, Mindhunter) a Jacob Tremblay (The Room) prepožičali hlasy stelesneniu temnoty a mladému chlapcovi, ktorý sa najviac zo všetkého bojí práve tmy. Spoločne sa pokúsia prekonať jeho strach. Chlapec na ceste stretne viaceré entity noci.

One Day (miniséria) – 8. 2.

Romantická komédia o dvoch mladých Britoch, ktorí sa do seba zaľúbia, ale vzťah im nevyjde. Stretávajú sa však každý rok ďalších 20 rokov a miniséria preskúma, čo za ten čas prežijú a či sa im nakoniec podarí dať dohromady. Diváci možno poznajú filmovú verziu z roku 2011, v ktorej si zahrala Anne Hathaway.

Alpha Males – 9. 2.

Štvorica kamošov sa rozhodne lepšie navigovať v modernom svete, kde je maskulinita čoraz viac kritizovaná, rovnako ako ľudia viac vnímajú sexizmus. Druhá séria komediálneho seriálu opäť zobrazí vzťahy a problémy štyroch párov, v ktorých muži nevedia, ako sa majú správať tak, aby vyhoveli moderným štandardom.

Players (2024) – 14. 2.

Partia kamošov robí podvody, aby pre jedného spomedzi seba získala do postele vytúženého partnera. Obyčajne im to vychádza a presne na to sa chce spoľahnúť aj krásna Mack, ktorá sa zahľadí do úspešného muža (Tom Ellis zo seriálu Lucifer). Vďaka podvodu ho nakoniec získa, no postupne si uvedomuje, že sú až príliš odlišní.