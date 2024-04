Čo pozerať cez víkend? Príbeh chlapíka s 23 osobnosťami, neslušný návrh miliardára aj bizarné skutočné príbehy

Aké novinky sú na streamovacích platformách?

Neuveriteľná športová komédia podľa skutočných udalostí o najhoršom futbalovom tíme v histórii, bizarný príbeh amatérskych investorov, ktorí sa stali za veľmi krátky čas milionármi, portrét chlapíka s 23 osobnosťami, zábavná romanca o zakázanej láske aj „90s“ klasika s hviezdnym obsadením.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé, žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime, Voyo, Amazon Prime Video alebo Disney+. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Next Goal Wins (2023) – Disney+

Oscarový Taika Waititi z Nového Zélandu zožal najväčší úspech vďaka čiernej komédii Jojo Rabbit o druhej svetovej vojne, no nakrútil tiež marvelovku Thor: Ragnarok, do ktorej vtesnal svoj originálny humor. Inak to nie je ani pri jeho najnovšej snímke z minulého roka.

Spracoval totiž bizarný príbeh futbalového mužstva Americkej Samoy, ktoré v roku 2001 s Austráliou potupne prehralo až 31 : 0. Pred kvalifikáciou na najbližšie majstrovstvá však prichádza tímu na pomoc svojrázny tréner Thomas Rongen (Michael Fassbender), aby konečne zvrátil nešťastnú sériu prehier. Výsledok sa dozvieš na Disney+.

2. Dumb Money (2023) – HBO Max

Ak sa chceš niečo naučiť o investovaní a zaujímaš sa o herný priemysel, ďalší šialený skutočný príbeh o outsideroch, z ktorých sa stali bleskovou rýchlosťou milionári, ťa bude zaručene baviť. Neboj sa, film si užiješ, aj keď týmto dvom veciam absolútne nerozumieš. Môže za to skvelá réžia skúseného Craiga Gillespieho (Cruella, I Tonya) či trefné herecké obsadenie (Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, Seth Rogen, Sebastian Stan a Shailene Woodley).

3. Split (2016) – Netflix

Jednoznačne najlepší film M. Nighta Shyamalana za posledné roky. Rozpráva o Kevinovi (stvárnil ho fantastický James McAvoy), ktorý v sebe skrýva 23 rôznych osobností. Ľubovoľne sa menia bez toho, aby to dokázal ovládať. Keď zrazu unesie tri mladé dievčatá a zavrie ich u seba doma, spolu s nimi spoznávame každú jednu tvár psychicky narušeného únoscu. Podarí sa im vyslobodiť?

4. Long Shot (2019) – Voyo

V prípade, že si chceš cez víkend už úplne uletieť a rehotať sa bez zábran v obývačke ako nepríčetný, pusti si cez Voyo túto bláznivú komédiu s Charlize Theron a so Sethom Rogenom. Sleduje dve diametrálne odlišné osoby, ktoré si padnú do oka, nemôžu to však dať najavo pred verejnosťou. Ako sa zachovajú, keď ich tajomstvo odhalia?

5. Indecent Proposal (1993) – SkyShowtime

Ultimátna (a stále aktuálna) klasika nakrútená podľa románu Jacka Engelharda o nástrahách mladých párov. Veď schválne, ako by si sa zachoval, keby ti neznámy miliardár len tak ponúkol milión dolárov za noc s tvojou frajerkou alebo už rovno manželkou? Dobre si to premysli, môže sa ti to neskôr nepekne vypomstiť.