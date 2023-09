Marvin prešiel tranzíciou po boku manžela a dvoch detí: Žiadna LGBT ideológia neexistuje, ja som sa takýto narodil (Rozhovor)

Keby naozaj fungovala indoktrinácia a propaganda v oblasti rodovej identity, tak sme všetci heterosexuálni, hovorí v rozhovore pre Refresher transrodový muž Marvin Horvat. O jeho živote a tranzícii vychádza v kinách dokumentárny film.

Okolie vnímalo R. ako šťastnú ženu. Narodil sa a vyrastal v Česku, neskôr sa vydal za slovenského psychiatra Ivana. Spolu sa usadili vo Švédsku, majú spolu dve deti, a R. časom začal písať queer romány.

Nie, nepomýlili sme sa v zámenách. Práve pri písaní pod mužským alteregom pochopil, že prázdnotu, ktorú pociťuje, môže vyplniť len tak, že bude žiť ako svoje autentické ja a začne cestu tranzície. R. je dnes Marvin Horvat, muž, živí sa písaním a je tiež protagonistom slovenského dokumentárneho filmu Šťastný človek, ktorý si od 21. septembra budeš môcť pozrieť v kinách.

„Človek, ktorý niečo takéto povie, vysiela jednoznačný signál o svojej empatii a inteligencii. Kebyže mi niečo takéto povedia do tváre, tak sa s nimi ďalej nerozprávam,“ reaguje Marvin v rozhovore pre Refresher na transfóbne výroky slovenských politikov. Okrem toho nám povedal, prečo je podľa neho dôležité, že dokument o jeho živote nie je politický, čo si myslí o transrodových deťoch a aký bol jeho coming out v práci.

V článku nenájdeš spoilery pre film.

V posledných rokoch sa na Slovensku transrodoví ľudia stali terčom bezprecedentnej nenávisti. Celkovo LGBT+ ľudia čelia nenávisti a mnohí majú aj strach. Ako sa na Slovensku cítiš ty?

Snažím sa neprepadať paranoji. Samozrejme, že vnímam spoločenskú atmosféru a nie je to príjemné, ale nechcem tráviť čas tým, že sa budem neustále obzerať, či mi hrozí niečo zlé.

Uznávam, že príbeh dokumentu by bol určite iný, kebyže ostanem v Česku alebo mám mať tranzíciu na Slovensku.

V čom je Česko iné než Švédsko? Ako by sa tvoj príbeh odlišoval?

Pravidlá sú iné. Samotný proces tranzície na Slovensku a v Čechách je iný, napríklad je stále povinná sterilizácia. To je úplne zbytočný zákrok, ktorý nikto nepotrebuje a mylne ho prezentujú ako niečo, čo transrodoví ľudia chcú. Ale v skutočnosti to nesúvisí s tým, čo transrodoví ľudia naozaj potrebujú.

Vo Švédsku je to zrušené, dokonca ľuďom, ktorých v minulosti donútili k sterilizácii, krajina vypláca odškodné, keďže je to zásah do telesnej integrity človeka.

Druhá vec je spoločenská atmosféra. Áno, extrémistické hlasy sa teraz ozývajú všade, aj v Európe, v USA, v Spojenom kráľovstve, aj vo Švédsku... ale celková atmosféra je iná. Myslím si, že coming out v Česku by bol úplne iný, než aký bol vo Švédsku.

Šéf KDH Milan Majerský označil LGBTI+ komunitu za pliagu a povedal, že „LGBT ideológia“ môže podobne ako korupcia zlikvidovať národ. Ako vnímaš toto vyjadrenie? Môžeš zlikvidovať národ?

Keby existovala LGBT ideológia, ktorá je nejakým spôsobom nebezpečná, tak by sme to už dávno použili, aby sa nám žilo lepšie. (smiech) Je to nezmysel. Keď si chcú ľudia získať politické body alebo si ukrojiť z tej moci, tak si nájdu nejakú náhradnú tému, z ktorej urobia pseudoproblém.

Títo ľudia nemajú odpoveď na to, ako pomôcť zdravotníctvu či školstvu, ako vykompenzovať vplyv inflácie na rodinnú ekonomiku. Toto sú problémy, ktoré ľudia riešia, ale politici na ne nemajú riešenia. Preto si nájdu pseudoproblém, ktorý sa väčšiny ľudí ani nedotýka, a začnú tvrdiť, že ho dokážu vyriešiť. Strhávajú pozornosť na niečo, čo vlastne ani nie je problém. Ako ovplyvňuje to, čo mám v pase alebo nebodaj v nohaviciach, tvoj život? Nijak.

Už keď sme pri politických citátoch, práve tí často apelujú na to, že tranzície chcú obmedziť, aby chránili deti. Nechcú, aby malé deti prechádzali nezvratnými operáciami, ktoré neskôr oľutujú. Ty si prešiel tranzíciou už ako dospelý človek, stretol si sa s názormi, že to je len fáza, prejde ťa to alebo to oľutuješ podobne ako to počúvajú mladí transrodoví ľudia?

Ale jasné, to by si sa čudovala! Transrodoví ľudia sú buď príliš mladí na to, aby to o sebe vedeli, alebo príliš starí na to, aby začali robiť zmeny. To preto, že celá táto debata nie je o tom, že sa bojíme o deti alebo neveríme starším. Politici tu jednoducho nechcú transrodových ľudí a hotovo.

A čo teda hovoríš ľuďom, ktorí argumentujú ochranou detí?