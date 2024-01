Čo pozerať cez víkend? Romanca s Tomom Cruisom, Harry Potter so zbraňami a najlepšia gangsterka všetkých čias

Od týchto filmov neodtrhneš zrak.

Nechce sa ti cez víkend behať po vonku v mrazoch? Máme pre teba riešenie. Stráv ho pri telke pod dekou s čajom v ruke. O to, čo si pustiť, sa nestaraj, my ti poradíme. Je jedno, aký máš vkus, ver nám, bude sa ti to páčiť.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách ako Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Once Upon a Time in America (Netflix)

Toto je najlepšia a najveľkolepejšia gangsterka všetkých čias. Neveríš nám? Zapni si Netflix. Zabudni na trilógiu Godfather, Casino, Scarface či Pulp Fiction. Tento takmer štvorhodinový opus Sergia Leoneho s Robertom De Nirom, Jamesom Woodsom a Joem Pescim je úplne inde.

Ide o posledné dielo režiséra westernových klasík ako The Good, the Bad and the Ugly či Once Upon a Time in the West. A kto robil hudbu? Samozrejme, Ennio Morricone. Epický masterpiece s krásnym príbehom a množstvom pamätných scén.

2. Children of Men (Netflix)

Desivá dystopická vízia budúcnosti, akú nikto z nás nikdy nechce zažiť. Hlavný hrdina musí ochrániť poslednú ženu na zemi pred neustálymi nepokojmi, výbuchmi a vrahmi. Strhujúce a inteligentné sci-fi s úchvatnými jednozáberovkami a parádnym hereckým obsadením (Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Charlie Hunnam) od režiséra oceňovaných diel ako Gravity alebo Roma, Mexičana Alfonsa Cuaróna.

3. Jerry Maguire (HBO Max)

Polovička ťa stále otravuje s tým, že by ste si už konečne mohli zapnúť namiesto akčných filmov s neustálymi bitkami a prestrelkami aj niečo romantické? Nech sa páči. Jerry Maguire vyčarí úsmev na tvári a rozcíti aj toho najväčšieho cynika a skeptika. Geniálna romantická komédia od sympatického srdciara Camerona Crowa. Nemohol spraviť lepšie, keď do hlavných obsadil Toma Cruisa a Renée Zellweger.

4. Guns Akimbo (Voyo)

Nevieš si už Daniela Radcliffa predstaviť v inom filme než v Harrym Potterovi? Mal by si si pozrieť túto šialenú, bizarnú, no efektnú akčnú jazdu z roku 2019, v ktorej má k rukám prišité zbrane a strieľa nimi aj vtedy, keď nechce. Pri sledovaní Guns Akimbo budeš ako prikovaný k sedačke v obývačke a nebudeš chcieť ísť ani na vecko. Film, na ktorý len tak ľahko nezabudneš.

5. Rango (SkyShowtime)

Ak už máš doma nezbedných pobehujúcich potomkov a nevieš, ako ich upokojiť či upútať ich pozornosť, pusti im tento prvotriedny a zábavný dobrodružný animák. Nielenže zabudnú na všetky hračky, čo majú doma, zabudneš pritom aj ty, a to veľmi rýchlo, na tvrdú každodennú realitu. Rozprávka pre deti aj pre dospelých, aká sa nevidí každý deň. Ideálny film na nedeľné popoludnie.