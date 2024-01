Čo pozerať cez víkend? Gangsterka s Johnnym Deppom, horor o nakrúcaní porna aj poľská čierna komédia, ktorá potrápi tvoju bránicu

Máš pocit, že si už videl všetko, čo stálo za to? Radi ťa vyvedieme z omylu.

Počul si o tom, že cez víkend sa má ochladiť? Určite nechceš prechladnúť. Zapni si radšej telku a oddýchni si pri dobrom filme. Či už s polovičkou, s rodinou alebo sám. Nemusíš mať výčitky svedomia. Ber to tak, že sa kultúrne vyžívaš. Nevadí, že na gauči alebo v posteli.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách ako Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožku trošku.

1. All My Friends Are Dead (Netflix)

Ak si už dlho nevidel poriadne drsnú čiernu komédiu, All My Friends Are Dead ti vyčarí veľký diabolský úsmev na tvári. Rozpráva o partii mladých Poliakov, ktorí zažijú na domovej párty v skutku nezabudnuteľný Silvester, aký sa už nikdy nebude opakovať. Nápadité, cynické, ostré, no v prvom rade fakt vtipné.

2. X (HBO Max)

Ako sme už neraz písali a pripomínali, filmy zo štúdia A24 sú vždy zárukou kvality. Horor X od Tya Westa o partičke filmárov, ktorí sa snažia na nebezpečnom americkom vidieku natočiť potajomky pornofilm, nie je žiadnou výnimkou. Tešiť sa môžeš na Miu Goth, Jennu Ortegu či Kida Cudiho. V prípade, že by si chcel vidieť aj pokračovanie s názvom Pearl, zapni si SkyShowtime.

3. Silver Linings Playbook (Voyo)

Inteligentných romantických komédií bez otravných klišé a sladkých scén s dialógmi ako cez kopírku, nie je veľa. Silver Linings Playbook však do tejto kategórie rozhodne patrí. Ide totiž o najlepší film Davida O. Russella (Three Kings, Fighter). Originálna romanca s hviezdnym obsadením (Jennifer Lawrence za svoj výkon dokonca získala Oscara) ťa rozcíti aj rozosmeje. Napriek tomu ti nenasadí trápne ružové okuliare, ale ukáže ti, ako to v živote naozaj občas chodí.

4. Public Enemies (SkyShowtime)

Michael Mann má momentálne v kinách novú životopisnú drámu Ferrari, no poradíme ti. Spravíš lepšie, ak ostaneš doma a pozrieš si radšej tento film, ktorý nakrútil ešte v roku 2009. Je totiž stokrát lepší. Rozpráva príbeh Johna Dillingera, jedného z najznámejších lupičov v histórii. Stvárnil ho Johnny Depp. Jeho lásku si zahrala krásna Marion Cotillard a jeho protivníka číhajúceho s putami aj samopalom zase Christian Bale.

5. Desperado (HBO Max)

Pokračovanie El Mariachiho a jedna z „najcoolovejších“ deväťdesiatkových klasík. Antonio Banderas s dlhými vlasmi a nenávistným pohľadom masakrujúci gangstrov v presile a šialene sexy Salma Hayek, ktorá sa ocitá nedobrovoľne v dráhe strely. Je jedno, ak si to videl už aspoň desaťkrát, túto klasiku si určite rád zopakuješ.