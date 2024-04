Čo pozerať cez víkend? Trilery o kanibalovi a mimozemšťanoch, politicky nekorektná akčná jazda aj kultový Hriešny tanec

Máme pre teba slušný žánrový mix.

Temná romanca o prefíkanom nebezpečnom kanibalovi, originálny mysteriózny triler o mimozemšťanoch, politicky nekorektná a cynická akčná jazda s množstvom nezabudnuteľných scén, úprimná vzťahovka od majstra Sama Mendesa či klasika z osemdesiatych rokov, ktorá nikdy neomrzí.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé, žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime, Voyo, Amazon Prime Video alebo Disney+. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Fresh (2022) – Disney+

Predstav si, že si nájdeš konečne skvelého chlapa, s ktorým si totálne rozumiete, a všetko klape, ale v pri prvom výlete zisťuješ, že si randila s kanibalom, ktorý ťa práve zavrel u seba v pivnici. Presne to sa stane sympatickej Noy (Daisy Edgar-Jones). Zo zvodného Stevea (Sebastian Stan) je najskôr úplne hotová, následne musí bojovať o život všetkými možnými spôsobmi. Dostane sa z jeho pazúrov alebo bude jeho ďalšou „chutnou“ obeťou?

2. Nope (2022) – Netflix

Jordan Peele patrí medzi najoriginálnejších amerických autorských režisérov. Vyžíva sa v šokovaní diváka a rád ho tiež mätie. Ukázal to vo vydarených trileroch s hororovými prvkami Get Out a Us. Inak to nie je ani pri jeho zatiaľ poslednom diele s názvom Nope (už názov je lišiackou slovnou hračkou, čo počas filmu pochopíš). Hlavnými hrdinami sú OJ (Daniel Kaluuya) a Emerald (Keke Palmer).

Žijú na konskej farme, kde sa začnú diať čoraz viac znepokojivé javy a dvojica ich prisudzuje návšteve z vesmíru. Sú to však ozaj mimozemšťania alebo sa s nimi len niekto nepekne zahráva? Nope ponúka parádnu atmosféru, ukážkovú hru so žánrom aj skvelé herecké výkony.

3. The Hunt (2020) – HBO Max

Jedenásť nešťastníkov sa ocitá vo zvrátenej hre bez pravidiel. Skôr než sa spamätajú, čo sa vlastne deje, sledujú padajúce mŕtve telá kolegov a dochádza im, že môžu čoskoro skončiť ako oni. Niekto ich loví a nevedia prečo. Netrvá však dlho a zisťujú, že karta sa môže obrátiť. Medzi nimi je aj odvážna Crystal (Betty Gilpin). Zmenu si po tom, ako chytí do rúk zbraň, naplno užíva. The Hunt je morbídna, cynická a politicky nekorektná akčná jazda pre všetkých milovníkov čierneho humoru.

4. Away We Go (2009) – SkyShowtime

1917, Spectre, Skyfall, Road to Perdition, American Beauty... Sam Mendes ešte nenakrútil zlý film. Spomenuté snímky hovoria samy za seba. Videl si však hádam najmenej známy film z jeho filmografie s názvom Away We Go? Predpokladáme, že skôr nie, a preto by si to mal veľmi rýchlo napraviť, ak máš SkyShowtime. Inteligentná, príjemná a úprimná vzťahovka s neopozeranými tvárami okorenená štipkou filozofie.





5. Dirty Dancing (1987) – Voyo

Ak pozeráš najnovší ročník Let’s Dance, táto klasika ťa pred ďalším tanečným kolom dostane zaručene do varu. Kultová romanca z osemdesiatok, ktorá doslova zmenila život hereckej dvojici Jennifer Grey a Patricki Swayze. Ak si ju v nedeľu s polovičkou zaradíte do programu, určite nič nepokazíte. Môžete pri pozeraní spoločne skúšať choreografie pred telkou a nikto sa vám nebude smiať, ak vám to náhodou nepôjde.