Čo pozerať cez víkend? Portrét českej pornoherečky, desivá výpoveď o zneužívaní v cirkvi aj príbeh 40-ročného panica

My ti zle neporadíme.

Odvážny portrét českej pornoherečky, strhujúca dráma o masívnom zneužívaní v radoch cirkvi, uletená komédia (nielen) pre tínedžerov, pri ktorej sa budeš váľať po zemi, sci-fi triler s Bradleym Cooperom aj zábavný príbeh 40-ročného panica. Nebuď prieberčivý a pusti si postupne všetko.

Každý týždeň ti prinášame päť tipov na skvelé, žánrovo rôznorodé filmy, ktoré sú dostupné na platformách Netflix, HBO Max, SkyShowtime či Voyo. Je jedno, či si ideš na vlne nových kinohitov alebo miluješ staré klasiky, ponúkneme ti vždy z každého rožka troška.

1. Jej telo (2023) – Netflix

Drsná, no autentická životopisná dráma Natálie Císařovskej o známej českej skokanke do vody a pornoherečke Absolonovej. Stvárnila ju slovenská herečka Natália Germáni, pre ktorú šlo o vôbec najťažšiu rolu v kariére. S prekonaním explicitnej nahoty jej musel na pľaci pomôcť priamo jej manžel, hudobník Martin Valihora. V snímke ich oboch uvidíš v poriadne odvážnych scénach.

2. Spotlight (2015) – Netflix

Ak miluješ drámy a Jej telo ti nebude stačiť, na Netflixe nájdeš aj špičkový film Toma McCarthyho, ktorý v roku 2016 vyhral Oscara v hlavnej kategórii najlepší film. Nečaká ťa síce príjemné pozeranie, ale na konci budeš mať zaručene zimomriavky po celom tele. Príbeh sleduje reportérov amerického denníka The Boston Globe, ktorí odhalili masívny škandál v katolíckej cirkvi. Trojité kombo Mark Ruffalo, Michael Keaton a Rachel McAdams ťa úplne odzbrojí.

3. Superbad (2007) – HBO Max

Ak si bol aj ty na strednej škole introvert a outsider, ktorý mal problém nielen zbaliť, ale už len osloviť nejaké dievčatá, stotožníš sa s dvoma hlavnými hrdinami. Po neustálom šikanovaní túžia po troche šťastia a po dobrodružstve na celý život. Na školské časy pri sledovaní tejto novodobej klasiky nebudeš určite spomínať s mrzutým výrazom.

Ide o maximálny úlet nabitý parádnymi hláškami. Greg Mottola nakrútil spolu s (už od podstaty zábavným) triom Jonah Hill, Michael Cera a Christopher Mintz-Plasse pamätnú komédiu, ktorú si budeš chcieť pozrieť čoskoro znova.

4. Limitless (2011) – Voyo

Charizmatický Bradley Cooper a skúsený Robert De Niro sa stretli v tejto na prvý pohľad nenápadnej, no o to kvalitnejšej delikatese. Ako by si sa zachoval, keby ti niekto ponúkol tabletku s tým, že okamžite zbystrí tvoje zmysly a budeš mať zrazu až nadprirodzené schopnosti? Bol by si opatrný alebo nadšený? Bál by si sa alebo by si ju ihneď bez váhania strčil do úst a prehltol? Na konci filmu budeš mať pravdepodobne jasnú odpoveď.

5. The 40 Year-Old Virgin (2005) – SkyShowtime

Judd Apatow bol vždy kráľom nekorektného a tvrdého humoru. Potvrdil to aj komédiou The 40 Year-Old Virgin o panicovi Andym (Steve Carell). Nemá však osemnásť, ale štyridsať a sám vie, že „lovenie žien“ v tomto veku s takýmito (ne)skúsenosťami je „samovražedná misia“. Jedine že by nie? Presvedč sa sám. Rehotať sa budeš tak, až ti budú susedia vyklopávať na dvere.